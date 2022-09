Hyundai Motor Europe plant Forschungscampus in Rüsselsheim

Rüsselsheim hat Grund zur Freude. Das koreanische Unternehmen Hyundai Motor Europe plant einen 25.000 Quadratmeter großen zentralen Entwicklungsstandort in der Rhein-Main-Metropole. Dort soll vor allem an weiteren Fortschritten für die emissionsfreie Mobilität gearbeitet werden. Der Vision "Progress for Humanity" verpflichtet, will Hyundai hier auch die nächsten Schritte auf dem Weg zum großen Ziel ein Anbieter umfassender Mobilitätslösungen zu werden, machen.



Hyundai wird in Rüsselsheim auch das Testen und Bewerten von SmartSense ausweiten, der konzerneigenen, fortschrittlichen Technologie für Fahrassistenzsysteme. Außerdem werden Infotainment-Funktionen weiterentwickelt. Darüber hinaus gibt es in dem neuen Zentrum ein Elektrifizierungslabor, eine Werkstatt, ein Vielzweckanalysezentrum, ein Nutzfahrzeugbüro und einen Ausstellungsraum für Fahrzeuge.



Der Entwurf für das Forschungsgebäude wird Ende Oktober verabschiedet. Schon jetzt ist klar, dass die umweltfreundliche Architektur Kreativräume enthält, die zu Kooperation und Innovation einladen. Bis November 2024 soll das gesamte Zentrum bezugsfertig sein.

