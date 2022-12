Hyundai-Konzern setzt auf innovative Start-ups

Hyundai, Kia und Genesis präsentieren auf der Consumer Electronic Show (CES) in Las Vegas (5. bis 8. Januar 2023) die Kreativtalente-Plattform "ZER01NE". Sie soll eine Art Ökosystem für Kreative und Start-ups schaffen und eine Grundlage für die aktive Beteiligung der Hyundai Motor Group, zu der auch die beiden Mobilitätsmarken Kia und Genesis gehören, entwickeln.



ZER01NE demonstriert die Strategie des Konzerns, mit globalen Start-ups der nächsten Generation zusammenzuarbeiten und diese zu fördern, um zukunftsweisende innovative Lösungen zu entwickeln. Vorgestellt wird dabei auch die zu der Plattform gehörende Corporate-Venture-Funktion ZER01NE Ventures. Sie besteht aus dem ZER01NE Accelerator, der die Entwicklung von Start-ups beschleunigt, und dem ZER01NE Company Builder, der konzernintern neue unternehmerische Vorhaben fördert.



Seit 2018 wurden bereits zehn Projektphasen durchgeführt, an denen sich mehr als 140 Start-ups beteiligt haben. Neben externen Jungunternehmen fördert die Hyundai Motor Group auch die Start-up-Entwicklung innerhalb des Konzerns. Beschäftigte sollen damit ermutigt werden, unter der Schirmherrschaft dieses internen Programms auf technologische Quantensprünge hinzuarbeiten.



Im Pavillon auf der CES werden zehn Start-ups vertreten sein, fünf durch den ZER01NE Accelerator geförderte und fünf aus dem Programm ZER01NE Company Builder. In dem Pavillon befindet sich darüber hinaus der "Boston Dynamics SPOT Exhibition Space", wo die Hyundai Motor Group ihre Robotertechnologie präsentiert. Zu den Technologien, die die durch ZER01NE geförderten jungen Unternehmen in Las Vegas vorstellen, gehören unter anderem ein Weitwinkelsystem mit mehreren Kameras und eine auf Edge-Computing basierende Datenverarbeitungsplattform für autonomes Fahren.

