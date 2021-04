Hyundai Kona N zwischen Alltag und Abenteuer

"N" steht bei Hyundai für Modelle mit Motorsport-Touch. Zum ersten Mal reiht sich in die dynamische N-Riege ein SUV ein: der Kona. Er soll die Nützlichkeit eines Familienautos mit den Vorzügen des Geländewagens und dem Spaßfaktor eines Boliden verbinden.



Das Fahrzeug wende sich an eine jüngere Käufergruppe, sagt Hyundai-Manager Till Wartenberg bei der internationalen Online-Konferenz zur Weltpremiere des Kona N. "Junge Familien genießen das Zusammenspiel zwischen Freude am Fahren und der Nützlichkeit eines SUV."



Das jüngste Mitglied der Marke N wartet mit dem 2.0 T-GDI-Vierzylinder mit 280 PS Leistung und einem markanten, sportlichen Design auf. Verschiedene vom Motorsport inspirierte Merkmale tragen zu einem sportiven Fahrerlebnis bei. Dazu gehören laut Hyundai 19-Zoll-Leichtmetallräder, spezielle Sportsitze und ein emotionales Klangerlebnis.



Das 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (N DCT) soll für einen besonders sportlichen, leistungsstarken Charakter sorgen. Der Kona N sei ein echtes "Hot SUV", sagt Albert Biermann, Präsident und Leiter der R&D Division der Hyundai Motor Group. Das Fahrzeug breche die Regel, dass SUVs keinen Fahrspaß bieten könnten. Als N-Modell gehe er über die Grenzen eines gewöhnlichen SUV-Modells hinaus. "Der Kona N kann auf der Rennstrecke Kurven schneiden und bringt Spannung in den Fahralltag."



Um die N-Produktphilosophie mit ihren drei Säulen - Kurvenräuber, Alltagssportwagen und Rennstreckentauglichkeit - zu verkörpern, verfügt das neue Familienmitglied über eine Reihe von Hochleistungsfunktionen: Das elektronische Sperrdifferenzial (e-LSD) und die verschiedenen Modi der elektronischen Stabilitätskontrolle (ESC) wurden zur Verbesserung der Kurvenlage optimiert. Und der Traktionsmodus soll sicherstellen, dass die Traktion bei unterschiedlichen Straßenverhältnissen hergestellt werden kann.



Mit einer Länge von 4,22, einer Breite von 1,80 und einer Höhe von 1.57 Metern ist der neue Kona N zehn Millimeter länger als der bekannte Kona und genauso lang wie die neue sportliche N-Line-Version des Kona. 361 Liter Stauraum unterstützen eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten.



Die Kombination aus karosseriefarbenen Verkleidungen und 19-Zoll-Rädern verleiht dem Kona N einen selbstbewussten Auftritt. Die karosseriefarbenen Kotflügel betonen das üppige Volumen der muskulösen Karosserie des B-SUV und verleihen dem Fahrzeug einen bodenständigen Auftritt. Ein exklusives Kühlergrill-Design mit eigenem Gitter, integriertem N-Logo und der aggressiven Lichtsignatur vervollständigen den kraftvollen Auftritt des Fahrzeugs.



Der teils auf elektronischen Helfern basierende Komfort an Bord bewegt sich auf einem guten zeitgemäßen Niveau. Ein Beispiel: Das Performance Head-up-Display projiziert Fahrzeuginformationen auf einen transparenten Bildschirm. Es ermöglicht dem Fahrer, relevante Navigations-, Sicherheits- und Fahrinformationen zu sehen, während er seine Augen auf der Straße behält. Es lässt sich mit einer Taste auf der Armaturentafel aktivieren und deaktivieren. Per Knopfdruck kann der Fahrer auch den Fahrwerk-Modus variieren.



Die Preise für den Kona N stehen noch nicht fest, doch versichert das Management, dass man sich beim Erstellen der Preisliste am Portemonnaie einer breiten Käuferschicht orientiere. Die Markteinführung in Deutschland ist für den Sommer 2021 geplant.

