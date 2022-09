Hyundai Ioniq 6 in deutschen Städten

Noch vor dem offiziellen Marktstart ist der Ioniq 6 von Hyundai zu sehen. Im Rahmen der Kampagne "Let Hyundai Power Your World Tour" präsentiert sich der jüngere Bruder des mit Preisen überhäuften Ioniq 5 in deutschen Großstädten. Den Auftakt machten Hamburg und Berlin. Düsseldorf soll folgen.



In einem eigens für die Tour kreierten Cube demonstriert Hyundai den eingeschlagenen Weg in die Zukunft und will die Marke hautnah erlebbar machen. "Hyundai ist mehr als ein Autohersteller", stellen die Koreaner selbstbewusst fest. Das sollen auch einzelne Stationen im Cube untermauern. So gibt es Informationen zu den neuesten Hyundai-Technologien im Bereich Robotik und zum nachhaltigen Engagement der Marke. Erster Hingucker bilden freilich das Paar Ioniq 5 und Ioniq 6 in trauter Zweisamkeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Auto Hyundai Ioniq 5 wird zum Modelljahr 2023 noch besser Mehr erfahren Auto Tucson grüßt aus Tucson Mehr erfahren Auto Pariser Salon: Renault zeigt R4-Neuauflage Mehr erfahren