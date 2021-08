Hyundai Ioniq 5 übertrifft Stromer von BMW und Audi

Der Ioniq 5 ist der neue Parade-Stromer der Marke Hyundai. In einem Vergleichstest der "Auto Zeitung" zeigt er BMW ix3 und Audi Q4 e-tron die Rückleuchten. Nach den Kriterien der Fachzeitschrift entscheidet der Südkoreaner die drei Kategorien Motor/Getriebe, Fahrdynamik und Kosten/Umwelt für sich und belegt letztlich mit einem Gesamtergebnis von 3.267 Punkten den ersten Platz mit einem Vorsprung von 80 Punkten auf den Zweitplatzierten.



In ihrem Fazit heben die Tester durchweg positive Eigenschaften des Hyundai E-CUV hervor: Der Testsieger erfülle mit seinem innovativen Raumkonzept, der polarisierenden Optik und dem tadellosen Infotainment-System alle Ansprüche an ein Auto der nächsten E-Generation.

