Hyundai i30 N: Mehr Power nach dem Facelift

Hyundai verpasst den i30 N-Varianten ein Facelift - und damit auch mehr Leistung. Sie sind ab sofort mit mehr Ausstattungsoptionen bestell-, konfigurier- sowie im Handel verfügbar.



Leistung und Drehmoment des i30 N Performance und des i30 Fastback N Performance erhöhen sich von 202 kW/275 PS auf 206 kW/280 PS und von 353 auf 392 Newtonmeter. Zusätzlich nimmt Hyundai in Deutschland wieder die Variante des i30 N mit 184 kW/250 PS und 353 Newtonmeter Drehmoment ins Programm. Sie wird zu einem Preis ab 32.950 Euro exklusiv für die fünftürige Steilhecklimousine des i30 angeboten - den Fastback gibt es ab 36.450 Euro weiterhin ausschließlich als N Performance-Version mit dem stärkeren Triebwerk.



Beim überarbeiteten i30 N Performance hält erstmals das neu entwickelte, optional verfügbare Doppelkupplungsgetriebe N DCT mit acht Gängen Einzug. Es beschleunigt die Schaltvorgänge und kann entweder automatisiert genutzt oder per Schaltwippen am Lenkrad bedient werden.

AdUnit urban-intext1