  Hyundai gestaltet Jubiläums-Edition für i10 und i30

30 Jahre Hyundai in Deutschland - das feiert die koreanische Fahrzeug-Marke mit einer Jubiläums-Edition. Die Modelle i10 und i30 sind nun als "Edition 30" bestellbar, zu Preisen ab 14.900 beziehungsweise ab 22.790 Euro.



Der i10 "Edition 30" bietet neben 15-Zoll-Leichtmetallfelgen einen 8-Zoll-Farb-Touchscreen, eine Sitzheizung vorne, ein beheizbares Lederlenkrad, elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel mit integrierten Blinkern, dunkel getönte Scheiben ab der B-Säule, LED-Tagfahrlicht, Halogen-Projektionsscheinwerfer sowie einen Kühlergrill in hochglänzendem Schwarz.



Für den kompakten i30 gibt es serienmäßig das Funktionspaket mit einer Sitzheizung vorne, einen 8-Zoll-Farb-Touchscreen, Apple CarPlay und Android Auto, eine Rückfahrkamera, elektrisch anklappbare und hochglänzende Außenspiegel in Schwarz sowie eine Abwärts-/Aufwärtsautomatik und einen Einklemmschutz an allen Fenstern. Darüber hinaus verfügt das Sondermodell über 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, dunkel getönte Scheiben ab der B-Säule, ein beheizbares Lederlenkrad, 2-Zonen-Klimaautomatik, sechs Lautsprecher, einen Fahrersitz mit elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze und eine wärmedämmenden Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil.