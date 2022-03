Hyundai eröffnet erstes Werk in Südostasien

Der südkoreanische Autokonzern Hyundai eröffnet sein erstes Werk in Südostasien. Es befindet sich in Indonesien unweit der Hauptstadt Jakarta. Das Werk im Industriekomplex Deltamas soll als Produktionsstätte für die Märkte im südostasiatischen Raum dienen.



Bei der Eröffnungszeremonie waren alle hochrangigen Politiker des Landes vertreten, auch der indonesische Ministerpräsident Joko Widodo. Unter dem Motto "Fortschritt für die Menschheit" will Hyundai in dem neuen Werk ökologisch nachhaltig produzieren: Dies zeigt das Unternehmen durch den Einsatz umweltfreundlicher Technologien wie beispielsweise Solarzellen, die einen Teil des Strombedarfs des Werks decken sollen. Darüber hinaus plant Hyundai, bei der Fahrzeuglackierung umweltfreundliche Farben auf Wasserbasis zu verwenden.



"Indonesien ist ein wichtiger Knotenpunkt für die zukünftige Mobilitätsstrategie von Hyundai Motor", sagt Chung Mong-koo, CEO von Hyundai. Das Werk werde eine Schlüsselrolle in der Automobilindustrie und insbesondere im Bereich der Elektrofahrzeuge spielen. "Darüber hinaus wird Hyundai durch das im Bau befindliche Batteriezellenwerk weiterhin zum Aufbau eines Ökosystems für Elektrofahrzeuge in Indonesien beitragen", so der Hyundai-Chef. Dies werde Indonesien dabei unterstützen, eine wichtige Rolle in der globalen Landschaft zu spielen.



Die indonesische Regierung will den Ausbau des E-Fahrzeug-Ökosystems vorantreiben und bis 2030 130.000 Regierungsfahrzeuge auf E-Fahrzeuge umstellen. Hyundai möchte beim Aufbau nachhaltiger Elektromobilität in dem südostasiatischen Land mit Hilfe der neuen Produktionsstätte Unterstützung bieten.

