Hyundai erhöht Tempo bei Elektroautos

Die bisherige Entwicklung stimmt optimistisch. Darum hat Hyundai Motor sein jährliches Verkaufsziel für batterieelektrische Fahrzeuge von 560.000 Einheiten bis 2025 auf 1,87 Millionen Einheiten bis 2030 angehoben. Damit strebt das Unternehmen einen Anteil von sieben Prozent am globalen BEV-Markt an. Diese Kennzahlen stellte Präsident und CEO Jaehoon Chang jetzt auf dem virtuellen Forum "2022 CEO Investor Day" vor.



Konkret will Hyundai bis zum Jahr 2030 17 BEV-Modelle einführen, elf davon für die Marke Hyundai und sechs für die Luxusmarke Genesis. Vorgesehen sind drei Limousinen, sechs SUVs, ein leichtes Nutzfahrzeug und ein vollständig neues Modell. Noch in diesem Jahr beginnt Hyundai mit dem Verkauf des Ioniq 6, dem zweiten Modell der rein elektrischen Submarke, der Ioniq 7 soll 2024 folgen.



Parallel dazu will Hyundai Motor die Entwicklung von Software-Architekturen vorantreiben. "Neue Modelle, die ab Ende 2022 auf den Markt kommen, sollen mit einem Over-the-Air-Update versehen werden", so die Ansage. Bis 2025 soll diese Funktion auf alle Hyundai-Modelle ausgeweitet werden. Einer der positiven Effekte dabei: Die Anzahl der integrierten Steuergeräte kann bis 2030 um ein Drittel reduziert werden. Und: Die autonome Fahrfunktion auf Level 3, der Highway Driving Pilot (HDP), kommt ab der zweiten Hälfte dieses Jahres im Genesis G90 zum Einsatz.

