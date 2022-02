Hyundai Designchef Luc Donckerwolke ausgezeichnet

Die Hyundai Motor Group ist ein globales Unternehmen, das eine Wertschöpfungskette auf der Basis von Automobilen, Stahl und Bauwesen geschaffen hat und zudem die Bereiche Logistik, Finanzen, IT und Service umfasst. Designchef Luc Donckerwolke erhält den renommierten Award "World Car Person of the Year 2022".



Der Executive Vice President Design und Chief Creative Officer (CCO) der Hyundai Motor Group verantwortet das Design der Mobilitätsmarken Hyundai, Kia und Genesis.

Als Hauptgrund für die Auszeichnung nannten die Jurymitglieder, 102 Journalisten aus insgesamt 33 Ländern, die Rolle von Luc Donckerwolke bei der Entwicklung innovativer neuer Modelle wie dem Hyundai IONIQ 5, Kia EV6 und Genesis GV60. Zudem lobten sie die Restomod-Modelle Pony und Grandeur, die als eine Hommage an die nach Meinung der Juroren unterschätzte automobile Tradition Koreas zu verstehen sind.



"Ich fühle mich durch den 'Person of the Year-Award' zutiefst geehrt und möchte allen Jurymitgliedern sowie dem geschätzten Team der Hyundai Motor Group danken, ohne die diese Auszeichnung nicht möglich gewesen wäre", sagt Donckerwolke. "Ich habe im Laufe meiner Karriere für viele Unternehmen und Marken gearbeitet und bin hocherfreut über die Anerkennung, die die Marken Hyundai, Kia und Genesis erhalten. Sie spiegeln das Engagement aller Mitarbeiter, Händler und Partner des Konzerns wider, die unermüdlich daran arbeiten, eine starke Produktpalette überzeugender und relevanter Fahrzeuge zu entwickeln, die weltweit in mehr als 200 Ländern verkauft werden."

