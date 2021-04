Hyundai belebt den Pony wieder

Hyundai erweckt die eigene Geschichte wieder zum Leben. Der Autobauer zeigt mit dem Heritage Series Pony eine retro-moderne Rekonstruktion des ursprünglichen Serienmodells, das vor mehr als 45 Jahren den Beginn der koreanischen Automobilindustrie markierte.



Der Pony, der vom 8. April bis zum 27. Juni 2021 im Hyundai-Motorstudio Busan in Südkorea im Rahmen der Ausstellung "Reflections in Motion" zu sehen ist, kombiniert Merkmale früherer Designs mit heutigen Akzenten und gibt zugleich einen Ausblick in die Zukunft.



Der Kompaktwagen war das erste in Serie produzierte und exportierte Fahrzeug des Landes und erreichte während seines Produktionszeitraums von 1975 bis 1990 einen besonderen Status im Bereich der Personenbeförderung. Mehr als 45 Jahre später soll der zeitlose Wert des ursprünglichen Pony in der Neuinterpretation wiederzufinden sein.

