  Hyundai Bayon: Kompakt und geräumig

Hyundai bringt ein neues Crossover-SUV an den Start. Der Bayon wurde speziell für den europäischen Markt entwickelt und ist das jüngste und kompakteste Mitglied der wachsenden SUV-Familie von Hyundai. Er zeichnet sich durch ein kompaktes Äußeres und einen geräumigen Innenraum aus und wird im Frühjahr 2021 bei den deutschen Händlern erhältlich sein.



"Mit dem Bayon erweitern wir unser SUV-Angebot nach unten und bieten neben dem Kona ein weiteres SUV-Modell im B-Segment an. Bereits 2020 haben wir so viele Produktneuheiten wie noch nie vorgestellt und ich freue mich, dass wir mit dem kürzlich vorgestellten Ioniq 5 und dem nun präsentierten Bayon das Produktfeuerwerk mit zwei völlig neuen Modellen fortsetzen können", so Jürgen Keller, Geschäftsführer der Hyundai Motor Deutschland GmbH.



Beim Bayon kann der Kunde zwischen vier modernen SmartStream-Benzinantrieben mit der Abgasnorm Euro 6d wählen, zwei davon in Kombination mit der 48-Volt-Hybrid-Technologie von Hyundai. Den Einstieg markiert der 1,2-Liter-MPi-Vierzylinder mit 84 PS und einem manuellen Fünfgang-Schaltgetriebe.



Darüber rangieren die Dreizylinder-Turbotriebwerke. Während der Kunde den 1.0 T-GDi mit 100 PS wahlweise mit oder ohne 48-Volt-Hybrid-Technologie bestellen kann, bietet Hyundai den 1.0 T-GDi mit 120 PS ausschließlich mit der Hightech-Technologie an.