Hyundai auf der Überholspur

Hyundai kann in Deutschland ein starkes Ergebnis bejubeln: Der südkoreanische Autobauer erreichte 2021 mit einem Marktanteil von 4,1 Prozent einen Allzeitrekord. Dabei trotzte Hyundai den schwierigen Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie und legte im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozentpunkte zu. Bei einem schrumpfenden Gesamtmarkt konnte Hyundai mit 106.620 Zulassungen ein Plus von 1,5 Prozent für sich verbuchen. Das bedeutet Platz drei unter den Importmarken in Deutschland.



"Damit bleibt Hyundai der erfolgreichste asiatische Hersteller in Deutschland. Grund für diesen Erfolg war einmal mehr unsere attraktive Produktpalette, vor allem mit der stetig wachsenden Auswahl bei den alternativen Antrieben sowie bestens gerüsteten Vertriebspartnern. Unsere Bestseller im Modellprogramm waren im vergangenen Jahr der Kona mit einem Anteil von 28 Prozent, der Tucson mit über 17 Prozent und der i30 mit fast 14 Prozent", so Jürgen Keller, Geschäftsführer der Hyundai Motor Deutschland GmbH.



Seine starke Position bei den Privatzulassungen konnte Hyundai mit einem Marktanteil von 4,3 Prozent behaupten und will diese im laufenden Jahr weiter ausbauen. Die gewerblichen Zulassungen bescherten Hyundai mit 18.476 Fahrzeugen ein Plus von 55,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch hier waren die gefragtesten Modelle der Kona (33 Prozent), der Tucson (17 Prozent) und der i30 (12 Prozent). Bemerkenswert war zudem, dass der erst zur Jahresmitte in den Handelsbetrieben verfügbare Ioniq 5 mit über zehn Prozent der Zulassungen Platz vier der beliebtesten Modelle für Flottenkunden belegt.



Bei den alternativen Antrieben setzte Hyundai seinen Erfolgskurs als die Nummer 1 unter den Importmarken in Deutschland mit 70.703 Zulassungen fort und legte im Vorjahresvergleich um 120 Prozent bei den Verkäufen von Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und batterieelektrischen Modellen zu. Damit verfügten 66 Prozent der Hyundai-Zulassungen über einen alternativen Antrieb.



Mit 7,5 Prozent Marktanteil bei den Elektrofahrzeugen belegte Hyundai Platz vier im Zulassungsranking. Zum Erfolg tragen maßgeblich auch die SUV-Modellpalette und deren alternative Antriebsvarianten bei. Die Modelle Bayon, Kona, Tucson und Santa Fe sowie Nexo kamen mit über 54.000 Fahrzeugen auf 51 Prozent aller Hyundai-Zulassungen. Gut 80 Prozent davon waren SUV mit alternativem Antrieb.



Mit rund 25 Prozent rein elektrischen Fahrzeugen und 41 Prozent Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Varianten an den Gesamtzulassungen kann Hyundai auf ein Spitzenergebnis beim CO2-Wert blicken. Mit 91,6 Gramm pro Kilometer im Flottendurchschnitt wurde im Jahr 2021 ein Top-Wert erzielt, das entspricht einem Rückgang um 26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein wichtiger Beitrag dazu, dass Hyundai seine Ziele in Europa auf dem Weg zur Klimaneutralität erfüllt.



Die Ziele für die Zukunft: Hyundai Motor will mit seinen Produkten und Betrieben bis 2045 weltweit klimaneutral werden. Die Strategie dazu beruht dabei auf drei Säulen: umweltfreundliche Mobilität, Plattformen der nächsten Generation sowie grüne Energielösungen und Technologien. Auf dem Weg zur Klimaneutralität sollen die Kohlenstoff-Emissionen bis 2040 um 75 Prozent gesenkt werden.

Zudem hat sich der asiatische Hersteller dazu verpflichtet, den Verkaufsanteil an emissionsfreien Fahrzeugen (ZEV, zero-emission vehicle) in den kommenden Jahren schrittweise zu erhöhen. In Europa sollen bereits ab 2035 keine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr angeboten werden.

