Hyundai-Abo feiert Geburtstag

Das Auto-Abo von Hyundai wird ein Jahr alt. Der Autobauer bietet mit dem Modell gemeinsam mit seinen Handelspartnern und in Kooperation mit ViveLaCar die flexibelste Art der Mobilität an.



Die Hyundai Vertragspartner präsentieren auf der Plattform www.hyundai-abo.de ausgewählte Fahrzeuge zur flexiblen Nutzung im Abonnement. Neben Neuwagen und Vorführfahrzeugen können Interessenten junge Gebrauchte bis zu einem Alter von einem Jahr und einer Laufleistung bis 20.000 Kilometer zum monatlichen Alles-Inklusive-Preis buchen. ViveLaCar übernimmt als Full-Service-Provider alle Dienstleistungen rund ums Abo und die Abrechnung.



Eine Kündigung ist jederzeit mit einer Frist von nur drei Monaten möglich und die monatliche Abo-Rate beinhaltet alle fixen Kosten, wie zum Beispiel Wertverlust, Versicherung, Steuern und Wartung. Lediglich die Kosten für das Tanken bzw. Strom laden bei E-Modellen kommen hinzu. Abonnenten bleiben auch beim Preis immer flexibel: Das Kilometer-Paket kann monatlich an den eigenen Bedarf angepasst und somit die Abo-Rate verändert werden. Alle Fahrzeuge sind innerhalb von nur wenigen Tagen verfügbar, da immer nur die Bestandsfahrzeuge des Hyundai Händlers im Abo angeboten werden.



Bereits 216 Händler sind in Deutschland inzwischen Hyundai-Abo-Partner und erschließen damit einen weiteren Vertriebskanal neben Barkauf, Finanzierung und Leasing. "Das Hyundai Abo von ViveLaCar ist gut angelaufen und bietet großes Potenzial für die Marke und den Handel", so Holger Müller, Direktor Vertrieb bei Hyundai Motor Deutschland.



Dies bestätigt eine aktuelle Umfrage von ViveLaCar für Hyundai Deutschland. Demnach sind 93 Prozent der Abonnenten Erstkunden der Importmarke. 63 Prozent der Abonnenten haben vorher bei Kaufentscheidungen noch nicht an Hyundai gedacht und insgesamt 95 Prozent sind zufrieden mit den im Auto-Abo gebuchten Hyundai Fahrzeugen. Und noch eine weitere wichtige Erkenntnis bringt die statistische Auswertung mit sich: 41 Prozent aller Hyundai Abos sind elektrifizierte Fahrzeuge.

