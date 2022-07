Hymer bringt Editionsmodell auf Sprinter-Basis

Freizeit- und Wohnmobilhersteller Hymer baut seine Sonderedition Blue Evolution aus: Mit dem Free S ist sie ab sofort erstmals auf Basis des Mercedes-Benz Sprinters mit Frontantrieb zu haben.

Zu erkennen ist sie an Designakzenten wie der Sonderabklebung am Heck und an der Seitenwand und der typischen Außenfarbe "Capriblau". Dazu kommen unter anderem ein 9-Gang-Automatikgetriebe, die elektrische Parkbremse oder die Rückfahrkamera in Verbindung mit zahlreichen Fahrassistenzsystemen.



Für exklusiven Sound sorgt laut der Allgäuer das Mercedes-Benz MBUX 10-Zoll-Multimediasystem. Dank der kompakten Fahrzeuglänge und des integrierten Schlafdachs mit Doppelbett eignet sich der Hymer Free S Blue Evolution besonders als Begleiter für einen abenteuerlichen Campingurlaub.



Im Innenraum finden sich Details wie weißes Möbeldekor in Verbindung mit der Stoffkombination "Kitami" und weißen Dachstauschrankklappen. Zusammen mit dem hochklappenbaren Doppelbett im Heck bietet das Fahrzeug Raum für bis zu vier Personen. Die Sonderedition "Blue Evolution" auf Mercedes-Benz Basis ist ab sofort für mindestens 77.990 Euro im Handel erhältlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1