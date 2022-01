Hybrid-Zug: Toyota liefert Brennstoffzellen

Toyota hat jahrelange Erfahrung mit dem Bau von Brennstoffzellen. Jetzt erweitern die Autobauer deren Einsatzspektrum: Vor Kurzem wurden die ersten von sechs Brennstoffzellenmodulen für einen emissionsfreien Zug ausgeliefert. Ein Prototyp mit bimodalem Hybridantrieb wird derzeit im Rahmen des europäischen "FCH2RAIL"-Projekts entwickelt, an dem weitere Partner aus Deutschland, Belgien, Spanien und Portugal beteiligt sind.



Der von der spanischen Staatsbahn Renfe zur Verfügung gestellte Nahverkehrszug erhält ein sogenanntes "Fuel Cell Hybrid Power Pack". Es kombiniert die elektrische Energieversorgung aus der Oberleitung mit einem wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen- und Batteriesystem. Toyota steuert die Brennstoffzellenmodule bei, die bereits aus der zweiten Generation des Mirai bekannt sind. Sie weisen mehr Leistung und eine höhere Dichte in einem kompakteren Paket auf. Zudem lassen sie sich problemlos in das Dach des Zuges integrieren.



Die Brennstoffzellenmodule werden im spanischen Wasserstoff-Forschungszentrum Centro National de Hidrogeno (CNH2) zunächst auf dem Prüfstand getestet. Anschließend baut der spanische Zughersteller CAF die Module als Teil des Hybridantriebs in den Zug ein. Dann wird das Konsortium mit den ersten Funktionstests und Probefahrten für das Zulassungsverfahren auf spanischen und portugiesischen Strecken beginnen, heißt es bei Toyota.



Ziel des Projekts ist es, eine zuverlässige und sichere emissionsfreie Alternative für den Schienenverkehr zu finden. Auf rund jeder zweiten Bahnstrecke in Europa sind noch dieselbetriebene Züge unterwegs. Die Umstellung auf einen nachhaltigeren Antrieb hat nach Ansocht der Partner großes Potenzial, die CO2-Emissionen deutlich zu senken und so zur Klimaneutralität beizutragen.

