Hybrid von Schaeffler bei der Rallye-Weltmeisterschaft

In der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) beginnt nun bei der Rallye Monte-Carlo die Hybrid-Ära. Eine Pionierrolle übernimmt dabei Compact Dynamics, eine Tochterfirma des Automobilzulieferers Schaeffler. Compact Dynamics stattet alle Fahrzeuge mit einem Hybridsystem aus.



Herzstück des neuen Antriebkonzeptes ist das hoch performante Hybridsystem von Compact Dynamics. Es vereint Motorgenerator, Steuereinheit und eine Batterie mit 3,9 kWh Kapazität, die Kreisel Electric zuliefert, auf engstem Bauraum. Das insgesamt nur 87 Kilogramm schwere System wird als Plug-in-Einheit in der Fahrzeugmitte quer in die neuen Rallye-Autos eingebaut. Es ist über eine Welle zum hinteren Differenzial mit dem Antriebsstrang verbunden und entspricht damit der P3-Topologie.



"Das System ist ein Meilenstein in der Hybridtechnologie", sagt Oliver Blamberger, Geschäftsführer von Compact Dynamics. "Während der Veranstaltungen sind die Fahrzeuge in vorgeschriebenen Bereichen wie dem Service-Park oder den sogenannten Hybrid Electric Vehicle-Zonen (HEV) rein elektrisch unterwegs. Auf den Wertungsprüfungen können die Rallyepiloten neben den rund 286 kW/390 PS des Verbrennungsmotors durch das Hybridsystem zusätzliche 100 kW als Boost abrufen." Die Antriebsbatterie könne außerdem während der Prüfungen durch Rekuperation der Bremsenergie nachgeladen werden.



Das im Wettbewerb gewonnene Know-how soll bei Schaeffler direkt in die Serienentwicklung einfließen, so zum Beispiel in die Bereiche E-Achse, Hybridgetriebe oder E-Motoren für elektrische Antriebe.

