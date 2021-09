Hopium Machina: Die ersten 1.000 Vorbestellungen

Die ersten 1.000 Vorbestellungen sind geschafft. Angesichts dieses motivierenden Rückenwindes intensiviert das Hopium-Team um Rennfahrer Olivier Lombard noch einmal die Arbeit an seinem Erstling namens Machina. Hinter dieser Bezeichnung steckt eine High-End-Limousine mit Wasserstoffantrieb.



Angesichts des angekündigten Preis von 120.000 Euro, mit dem sich die Machina laut Hopium "in der mittleren Luxusklasse positioniert", stelle dieser Abschluss einen Bordumsatz von 120 Millionen Euro bis 2025 dar, dem voraussichtlichen Liefertermin der Fahrzeuge. Ein positives Signal für das 2019 gegründete Unternehmen, das sich als technologischer Innovator im Bereich Wasserstoff sieht und sich zum Ziel gesetzt hat, bis 2030 eine Milliarde Euro Umsatz zu schaffen.



Das elegant gezeichnete Fahrzeug aus Frankreich soll gut 500 PS leisten, in der Spitze 230 km/h schaffen und mit einer Tankfüllung mindestens 1.000 Kilometer weit kommen. Für eine komplette Füllung an der Wasserstoff-Zapfstation kalkuliert Hopium etwa drei Minuten ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1