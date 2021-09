Honda HR-V kostet ab 30.400 Euro

Der neue HR-V startet bei uns zwar erst Anfang 2022, aber schon jetzt ist er bestellbar. Honda verlangt für das Kompakt-SUV mit serienmäßigem e:HEV-Hybridantrieb ab 30.400 Euro.



Die Neuauflage des HR-V wird es in drei Ausstattungslinien geben. Elegance markiert den Einstieg und umfasst etwa LED-Scheinwerfer, beheizbare Vordersitze, Navi, Smartphone-Integration und 18-Zoll-Leichtmetallfelgen. Advance (ab 32.600 Euro) enthält zusätzlich eine elektrisch bedienbare Heckklappe mit Sensorsteuerung, ein beheizbares Lenkrad und eine Stoff/Kunstleder-Ausstattung. In der Version Advance Style (ab 35.300 Euro) kommen noch ein Premium-Audiosystem mit zehn Lautsprechern, eine Dachreling, die Zweifarb-Lackierung und orangefarbene Akzente im Innenraum hinzu.



Hondas selbstladende e:HEV-Hybridtechnologie im HR-V besteht aus zwei kompakten Elektromotoren, die an einen 1,5-Liter-i-VTEC-Benziner gekoppelt sind. Der Antriebsmotor leistet 96 kW/131 PS und liefert ein maximales Drehmoment von 253 Nm. Die drei Antriebsmodi werden automatisch ausgewählt. "Für bestmögliche Effizienz erfolgt das Anfahren des HR-V im Elektromodus, der bei höherem Drehmomentbedarf nahtlos in den Hybridmodus übergeht", heißt es bei Honda.



Beim Fahren mit höherem und gleichmäßigerem Tempo werde der Benzinmotor genutzt. Der kombinierte Normverbrauch nach WLTP liegt bei 5,4 Litern je 100 Kilometer, was CO2-Emissionen von 122 g/km entspricht.

