Höhere Ausstattung auf Knopfdruck

Bestimmte Details der Fahrzeug-Ausstattung lassen sich nachträglich optimieren. Beim Skoda Octavia funktioniert dies beispielsweise auf Knopfdruck. "Functions on Demand", nennt sich die Nachrüst-Methode. Zu den verfügbaren Funktionen zählen zum Beispiel Navigationssystem, Fernlichtassistent und neue Optionen für die Ambientebeleuchtung.



Die Option steht zunächst allen Octavia-Modellen der vierten Generation offen. Die angebotenen Features erreicht der Kunde über das Infotainmentsystem des Fahrzeugs. Über den Menüpunkt "Shop" gelangt er zu einer Übersicht mit allen derzeit erhältlichen Funktionen. Voraussetzung für die Nutzung der "Functions on Demand" ist allerdings ein "Skoda Connect-Konto". Die Bezahlung erfolgt per Überweisung, Kreditkarte oder Paypal. Nach erfolgtem Zahlvorgang installiert und aktiviert das Fahrzeug die neuen Funktionen automatisch - der Besuch bei einem Händler ist also nicht nötig.



Für 390 Euro kann der Fahrer beispielsweise die Zielführungs-Software installieren - vorausgesetzt, das Auto hat bereits das Infotainmentsystem "Bolero" an Bord. Für 49 Euro pro Jahr lässt sich "Skoda Connect" zudem um "Infotainment Online" ergänzen. Es bietet regelmäßige Kartenupdates, Live-Verkehrsinformationen und praktische Routenplanung.



Für eine noch bessere Sicht steht der Fernlichtassistent für 208 Euro bereit. Er steht in allen aktuellen Octavia-Modellen zur Wahl, die nicht über Matrix-LED-Hauptscheinwerfer verfügen. Darüber hinaus gibt es zwei Angebote mit Ambientebeleuchtung: Für je 49 Euro können zusätzliche Farben und Effekte (verfügbar ab Dezember) freigeschaltet werden. Zum Beispiel erhöht sich im Sportmodus je nach Geschwindigkeit die Lichtintensität. Und dies sind nur ein paar Beispiele für Nachrüst-Angebote der Marke Skoda, die auf ihrer Internetseite ausführlich über die Details informiert.

