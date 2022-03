Höchstpreise für Diesel-Kombis

Die deutsche Automobilindustrie ist nach wie vor massiv durch die Halbleiter-Krise sowie Störungen der globalen Lieferkette beeinträchtigt. Wegen der niedrigeren Neuwagenproduktion steigen die Nachfrage und die Kosten für Gebrauchtwagen. Eine Analyse interner Zahlen des Online-Gebrauchtwagenhändlers Carvago zeigt, warum derzeit ein günstiger Zeitpunkt für den Verkauf eines gebrauchten Diesel-Kombis sein kann.



Jan Kranat, Partner und Managing Director bei Carvago: "Durch den Mangel an Chips und Material hat die weltweite Krise in der Automobilindustrie starke Auswirkungen auf den Gebrauchtwagenmarkt. Die Anzahl der verfügbaren Gebrauchtwagen ist auf dem niedrigsten Stand seit 2009. Während wir im Sommer noch rund sieben Millionen Inserate pro Tag zählten, waren es vor Weihnachten nur noch zwischen 4,5 und 5 Millionen."



Im Gegensatz zu anderen Ländern verzeichnete der deutsche Gebrauchtwagenmarkt im Jahr 2021 keine starken Preisschwankungen. Von Januar bis Dezember entspricht die durchschnittliche Preisdifferenz für in Deutschland zum Verkauf angebotene Gebrauchtwagen 50 Euro (Januar 19.900 Euro; Dezember 19.950 Euro). Dabei war einzig im Oktober sowie im November ein saisonal bedingter, vorübergehender Anstieg auf 20.000 Euro zu sehen.



Die Preise einiger Gebrauchtwagenmodelle sind jedoch um mehr als 20 Prozent gestiegen, ganz vorne liegen Kombis mit Diesel-Motoren. "Die Knappheit an Neuwagen sorgt dafür, dass die Preise für Gebrauchtwagen die Neuwagenpreise übersteigen. Bei den von uns untersuchten Fahrzeugen ist ein gebrauchtes Auto derzeit ein Fünftel teurer als ein Neuwagen", so Kranat. Grund dafür sei unter anderem eine erhöhte Nachfrage bei begrenztem Angebot. Das habe es bisher nur bei einigen Sammler-Exoten gegeben, nie aber bei einem Diesel-Kombi-Fahrzeug. "Wenn Sie eines dieser Modelle besitzen, ist jetzt vielleicht der beste Zeitpunkt, es zu verkaufen", empfiehlt der Experte.



Hier die Liste der fünf am deutlichsten verteuerten Gebrauchten:



1. Ford Focus Turnier 1.5 TDCi 120 PS, 2018, plus 24,47 Prozent

2. VW Passat Variant 1.6 TDI 120 PS, 2017, plus 23,01 Prozent

3. VW Polo 1.4 TDI 75 PS, 2017, plus 21,8 Prozent

4. Skoda Fabia Combi 1.4 TDI 90 PS,2020, plus 21,51 Prozent

5. VW Polo 1.0 TSI 110 PS, 2017, plus 21,0 Prozent

