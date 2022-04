Hersteller bieten Frühjahrs-Wartung an

Der Winter dürfte endlich gebrochen sein. Zeit für den Frühjahrsputz. Nicht nur die Wohnung will glänzen, auch das Auto. Viele Hersteller bieten einen entsprechenden Wartungs-Service fürs Fahrzeug an. Beispiel Opel: Bei der gründlichen Auto- und Unterbodenwäsche wird zunächst das Streusalz weggespült. Dann empfiehlt es sich, den Innenraum komplett zu reinigen und die Fahrzeugfunktionen zu kontrollieren.



"Jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt, um zum regionalen Opel-Partner zu fahren und die im Winter stark beanspruchten Scheibenwischer wechseln sowie Klimaanlage und Filtereinheit warten zu lassen", teilt Opel mit. Die Winterräder kommen runter und werden eingelagert. Für neue Marken-Sommerreifen hält Opel spezielle Angebote bereit.



Ganz auf Nummer sicher gehen könnten Opel-Fahrer zusätzlich mit den Rundum-sorglos-Checks inklusive Garantie-Zertifikat. So sorgen die Opel-Partner dafür, dass jedes Fahrzeug fit für die warme Jahreszeit wird - und das alles weiterhin unter Einhaltung höchster Hygienestandards.



Schmierende Wischerblätter gibt es nach der Wintersaison häufig. Eis, Salz und Schmutz setzen den Scheibenwischern so zu, dass kleine Risse entstehen und die Windschutzscheibe nicht mehr streifenfrei sauber wird. Für den vollen Durchblick und klare Sicht sorgen neue Wischerblätter. Standard- und Flachblattscheibenwischer sind noch bis zum 30. April 2022 mit bis zu 30 Prozent Preisvorteil bei Opel erhältlich.



Die aus vollsynthetischem Kautschuk gefertigten Wischerblätter gleiten besonders sanft über die Scheibe, schonen so das Glas und halten es durch einen optimalen Anpressdruck auch bei höheren Geschwindigkeiten sauber. Durch die aerodynamisch optimierte Form werden darüber hinaus Windgeräusche minimiert. Mit dem Kauf der neuen Scheibenwischer bieten die teilnehmenden Opel-Partner - ebenfalls bis zum 30. April - eine kostenlose Fahrzeugüberprüfung an.

