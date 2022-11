Hepha Trekking 7:Erschwingliche E-Mobilität auf zwei Rädern

Das Fahrradfahren ist eine der beliebtesten Freizeitaktivitäten überhaupt. Für diejenigen, die weniger Muskelkraft einsetzen wollen, bietet der Maisacher Fahrradhersteller Hepha mit dem neuen Trekking 7 ein E-Bike zum Preis ab 2.499 Euro an.



E-Bikes sind die Treiber einer neuen hybriden Fortbewegung. Allerdings haben viele E-Bikes so hohe Preispunkte, dass sie in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten für Verbraucher häufig nicht mehr erschwinglich sind. Viele müssen sich deshalb für günstigere Alternativen entscheiden, die mit Abstrichen in der Ausstattung (kleinere Akkus, schwächere Motoren, fehlende Farbdisplays und App-Integrationen) einhergehen.



Hepha will dieser Entwicklung mit dem neuen Trekking 7 ein Ende setzen. Ziel ist es, hochwertige Mikromobilität für jedermann erschwinglich zu machen. Möglich macht das eine High-Tech-Fertigung mit intelligenten Automatisierungsprozessen.



Im Zentrum des Hepha Trekking 7 steht ein selbst entwickelter und produzierter Antrieb. Ein Mittelmotor, der in drei Drehmomentvarianten zur Verfügung steht: 80 Nm, 90 Nm und 100 Nm. Trotz der Leistungsfähigkeit bringt das kompakte E-Bike nur 2,8 kg auf die Waage, womit es aktuell eine der höchsten Drehmoment-/Gewichtsratios bietet.



Kunden können aktuell zwischen drei Grundkonfigurationen wählen. Bei allen Varianten zählen 708 Wh Akku, Farbdisplay, SuperfastCharger sowie eine Shimano Deore M4120 10-Gang Schaltung, hydraulische Scheibenbremsen von Tektro und vielen andere hochwertige Specs zur Standardausstattung.



Die Version Long-Range bietet eine auf Reichweite ausgelegte Konfiguration mit 80 Nm Motorvariante, präzise WIG-Schweißnähte und startet bei 2.499 Euro. Die Performance Variante bietet für 2.799 Euro einen 90 Nm starken Mittelmotor und Monocoque-Design Aluminiumrahmen. Das Topmodell Ultra vereint alle High-End-Features inkl. 100 Nm starken Antrieb.

