Hell und reflektierend

Berlin. In der dunklen Jahreszeit tragen Kleider in Weiß oder in kräftigen, leuchtenden Farben wie Gelb, Orange oder Hellrot zur Sicherheit bei, heißt es vom Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR). Noch besser ist Kleidung mit retroreflektierenden Materialien. Das reflektiert das Licht von Autoscheinwerfern und wirft es zurück. So ist man schon auf eine Entfernung von bis zu 150 Metern sichtbar. Hilfreich ist auch fluoreszierendes Material, das durch Licht aufgeladen wird und heller leuchtet. Personen in dunkler Kleidung werden erst ab einer Entfernung von unter 25 Metern vom Auto aus erkannt. „Bei einer Vollbremsung aus 50 km/h beträgt der Bremsweg jedoch etwa 28 Meter – zu spät für den Fahrer oder die Fahrerin, um rechtzeitig reagieren zu können“, sagt DVR-Pressesprecherin Julia Fohmann. Wer helle Kleidung trägt, ist bereits aus etwa 40 Metern Entfernung zu erkennen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer Kleidung und andere retroreflektierende oder fluoreszierende Sachen wie etwa Rucksäcke oder Schulranzen kaufen will, sollte auf deren Zertifizierung durch Europäische Normen (EN-Normen) achten, rät der DVR. tmn