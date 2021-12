Held der Straße ohne Happy End

Evan Scherief wurde als Busfahrer Augenzeuge eines Verkehrsunfalls. Ein Pkw übersah eine bei Grün querende Fußgängerin und erfasste sie. Der 31-Jährige stoppte seinen Bus, verständigte die Rettungskräfte und half der Schwerverletzten. Für seinen couragierten Einsatz haben Goodyear und der Automobilclub von Deutschland (AvD) den Mann aus Mülheim an der Ruhr zum "Held der Straße" des Monats November 2021 gekürt.



Evan Scherief reagierte nach dem Unfall umgehend und genau richtig. Er stoppte den Bus, drückte den roten Funkknopf zur Alarmierung der Leitstelle, stieg aus und ging zu der Verletzten. Sie blutete am Kopf, Scherief sprach sie an und redete mit ihr, um sie zu beruhigen. Da die Frau bei Bewusstsein war, lief er zurück zum Bus, um die Ausrüstung für die Erstversorgung zu holen. Er versorgte die Wunde provisorisch und hielt Kontakt zu der stabil wirkenden Frau, bis nach kurzer Zeit der Rettungsdienst eintraf.



Leider hat unsere "Heldengeschichte" kein ungetrübtes Happy End. Der Frau geht es zwar wieder gut, aber Evan Scherief war nach dem Vorfall nicht mehr in der Lage, Bus zu fahren. "Ich konnte die erste Woche nach dem Unfall nicht mehr schlafen", sagt Scherief, der jetzt einen Kiosk betreibt.



Traumatisierend empfand der Ex-Busfahrer jedoch nicht nur den Umstand, Zeuge und Helfer eines blutigen Verkehrsunfalls geworden zu sein. "Ich war irgendwann umringt von Menschen, die mir dabei zusahen, wie ich mit der schwerverletzten Frau sprach. Es dauerte, bis jemand mithalf. Und da waren die Fahrgäste, die mich zum Weiterfahren aufforderten, um sich nicht zu verspäten."



Für seine Zivilcourage und die Geistesgegenwart, im richtigen Moment die richtige Entscheidung getroffen zu haben, verleihen Goodyear und der Automobilclub von Deutschland Evan Scherief den Titel "Held der Straße" des Monats November 2021.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1