Harman bringt musikalischen Punch in den Abarth 500e

Harman, Unternehmen für Automobiltechnologie, stattet den neuen Abarth 500e mit einem leistungsstarken JBL Premium-Soundsystem aus. Fahrer und Beifahrer in dem kleinen italienischen Elektrosportler sollen über einen 320-Watt-Verstärker in den Genuss eines 360 Grad-Klangerlebnisses kommen.



Das JBL Premium-Soundsystem zeichnet sich durch einen kraftvollen, reinen Sound mit klaren Höhen, kräftigen Bässen und klar definierten Mitten aus. Es verfügt über sieben Hochleistungslautsprecher, darunter zwei Hochtöner, zwei Mitteltöner, zwei Breitbandlautsprecher in den hinteren Türen, einen Subwoofer im Kofferraum sowie einen 8-Kanal-Verstärker.



Das intuitiv zu bedienende System ist mit einer Vielzahl von Spitzentechnologien ausgestattet. Zu den Highlights gehören die Virtual Center-Technologie, ein Algorithmus, der sicherstellt, dass jeder Fahrgast unabhängig von seiner Position im Fahrzeug ein einheitliches Klangbild genießt.



Eine geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung hält den wahrgenommenen Musikwiedergabepegel und die Balance der tiefen Frequenzen bei jeder Fahrzeuggeschwindigkeit aufrecht. Die Lautstärke und das Klangspektrum passen sich automatisch an, wenn die Geschwindigkeit zunimmt.



"JBL und Abarth teilen die Leidenschaft zu großartigem Design, makelloser Qualität sowie lautgespielter guter Musik - und wir sind begeistert von unserer Zusammenarbeit beim neuen Abarth 500e", sagt Greg Sikora, Senior Director, Global Acoustic Systems Engineering bei Harman. Stylisch, kräftig und laut an den richtigen Stellen brächten JBL und Abarth eine neue Energie ins Autofahren.

