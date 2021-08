Harley lädt zum Faaker See

Es gibt einen Ausstellungsbereich mit den neuesten Harley-Davidson-Motorrädern des Modelljahrs 2021, einschließlich der brandneuen Sportster S und der Pan America. Auch Probefahrten sind auf der European Bike Week vom 7. bis zum 12. September 2021 am Faaker See in Kärnten natürlich möglich. Aber das Beste ist, dass die große Harley-Sause überhaupt steigen kann.



"Wir freuen uns sehr, die European Bike Week im Jahr 2021 wieder veranstalten zu können", sagt deshalb auch Kolja Rebstock, Harley-Davidsons Vice President, Europe, Middle East and Africa. "Nachdem wir den Event enttäuschenderweise 2020 wegen der Covid-19-Pandemie verschieben mussten, sind wir in diesem Jahr fest entschlossen, am Faaker See vertreten zu sein. Wir haben das Glück, engagierte Partner in Kärnten zu haben, die uns bei der Suche nach Möglichkeiten zur Durchführung einer sicheren Veranstaltung unterstützt haben, denn das hat für uns natürlich nach wie vor oberste Priorität."



Allerdings gibt es natürlich spezielle Bestimmungen: Alle, die ein Motorrad Probe fahren wollen, müssen eigene Bekleidung (Helm, Jacke und Handschuhe) mitbringen. Zudem ist eine Anmeldung erforderlich und eine rechtzeitige Reservierung wird empfohlen.



Die European Bike Week ist jeweils von 10 bis 18 Uhr (Sonntag: 10 bis 14 Uhr und keine Demo Rides) geöffnet. Für den Zutritt ist der Nachweis der Einhaltung der 3G-Regel (geimpft, getestet oder genesen) erforderlich. Der Nachweis kann durch das digitale Covid-Zertifikat der EU, einen gleichwertigen Covid-Pass oder eine offizielle Prüfbescheinigung erbracht werden.



Aus Sicherheitsgründen wird es keine Parade, keine Abendunterhaltung und keine Ride-in-Custombike-Show geben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1