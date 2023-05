Harley-Davidson präsentiert neue Modelle

Für das Jahr 2023 präsentiert Harley-Davidson zwei neue CVO Bikes, die sich durch ein exklusives neues Design, fortschrittliche Technologie und dynamische Leistung auszeichnen. Die streng limitierten Typen CVO Street Glide und CVO Road Glide werden Mitte des Jahres bei den Harley-Davidson 120th Anniversary Events in Budapest und Milwaukee präsentiert.



Seit 1999 bieten die Harley-Davidson Custom Vehicle Operations (CVO) den Kunden in streng limitierter Auflage hergestellte Maschinen an, die Performance, Stil, Look, Handwerkskunst und Liebe zum Detail auf die Spitze treiben. Im Laufe der Jahrzehnte haben die Harley-Davidson Designer und Ingenieure diese Motorräder immer wieder sorgfältig weiterentwickelt und optimiert, um jede Fahrt mit ihnen zu einem einzigartigen Erlebnis zu machen und zugleich die lange Geschichte der Marke mit ihren vielen Stilikonen zu würdigen.



"Mit der Einführung der neuen Typen CVO Street Glide und CVO Road Glide haben wir zwei der kultigsten Harley-Davidson Modelle völlig neu konzipiert und dabei die Grenzen von CVO einmal mehr erweitert", kommentiert Jochen Zeitz, Chairman, President und CEO von Harley-Davidson. "Es handelt sich um grundlegend neue Konzepte, mit denen wir eine neue Ära der Innovation, des Designs und der Technologie einleiten. Sie heben sowohl die Produkte der Custom Vehicle Operations als auch das Fahrerlebnis auf einem Grand American Touring Bike auf ein neues Level. Die CVO Street Glide und die CVO Road Glide des Modelljahres 2023 setzen neue Maßstäbe für das ultimative Harley-Davidson Fahrerlebnis."



Die neu konzipierte Batwing Verkleidung der CVO Street Glide sieht nun noch dynamischer aus. Ihre Scheibe wurde stärker angewinkelt und der Scheinwerfer mit darunter angeordneter Sicke sowie die Blinker wurden neu gestaltet. Obwohl die Designer die klassische T-Form beibehielten, wirkt die Silhouette nun moderner. Die Verkleidung fügt sich in die Linienführung von Tank, Seitendeckeln und Koffern ein.



Die neue Verkleidung der CVO Road Glide stellt ein offensives Update des bisherigen Sharknose Designs dar und fügt sich harmonisch in die von Tank, Seitendeckeln und Koffern bestimmte Silhouette ein. Der breite LED-Scheinwerfer betont die Horizontale, erinnert jedoch optisch an die zwei Elemente, die bisher den Stil der Sharknose Verkleidungen definierten. Die Blinker wurden in die äußeren Bereiche des charakteristischen Beleuchtungskörpers integriert.



