Harley-Davidson LiveWire für 29.990 Euro

Nach der Ausgliederung der E-Sparte durch den US-Hersteller sind jetzt die letzten

LiveWire-Bikes, auf deren Tank der Markenname Harley-Davidson prangt, in

Deutschland zu haben. Im Preis von 29.990 Euro ist jeweils eines von fünf Add-On Packages im Wert von bis zu 5.000 Euro enthalten.



Dazu zählen ein Electric-Paket, das ein Serial-1-E-Fahrrad als Zugabe

enthält, ein Finance-Paket mit attraktiven Konditionen zur Finanzierung der

LiveWire, ein Riding-Position-and-Tire-Paket mit anderem Sitz und Lenker sowie

anderen Reifen, ein P&A-Partner-Package für eine weitere Harley des Kunden und

ein Sound-and-Styling-Paket.



Letzteres bietet ein kurzes Heck und stylische Miniblinker sowie als besonderes Feature ein Soundmodul, das die LiveWire auf Fahrerwunsch last- und drehzahlabhängig wie einen Verbrenner klingen lässt. Dafür stehen in der App zehn verschiedene Sounds zur Wahl, so der Hersteller.



Die Reichweite nach WMTC beträgt 158 Kilometer und eine Strombetankung dauert über einen Schnelllader nur 60 Minuten. Harley-Davidson gewährt vier Jahre Garantie auf die Maschine, fünf Jahre Garantie auf den Hauptakku sowie ein Jahr Mobilitätsgarantie. Etwa drei Sekunden genügen der Harley-Davidson LiveWire aus dem Stand für den Sprint auf 60 mph /96,56 km/h.



Wer jetzt zuschlagen will, sollte sich beeilen, denn das Kontingent ist beschränkt und

exklusiv bei der Harley-Factory Frankfurt sowie bei deren Schwesterbetrieben in

Hannover, Wiesbaden und Wetzlar erhältlich.



Weitere Informationen unter www.factorygroup.de.

