Harley-Davidson läutet Jubiläumsjahr ein

Seit 120 Jahren fertigt Harley-Davidson Motorräder und ist die Kultmarke schlechthin. Sein Jubiläumsjahr läutet das Unternehmen nun mit der ersten Enthüllung neuer Bikes für 2023 ein.



Die Fans dürfen sich freuen. Es kommen die CVO Road Glide Limited Anniversary und sechs weitere Modelle, die in limitierter Auflage mit exklusiven 120th Anniversary Lackierungen und 120th Anniversary Features punkten sollen. Im Portfolio enthalten sind außerdem der umfassend modellgepflegte Performance-Cruiser Breakout, die neue Nightster Special und das in tiefes Schwarz getauchte Trike namens Freewheeler.



Das vollständige Modellprogramm, das Original Harley-Davidson Zubehör und die Harley-Davidson MotorClothes Kollektionen sind ab sofort auf Harley-Davidson.com zu finden und bei autorisierten Harley-Davidson Händlern erhältlich.



"Seit 1903 leistet Harley-Davidson Pionierarbeit im Hinblick auf Design, Technologie und Performance amerikanischer Motorräder. Der heutige Tag markiert den Beginn der Feierlichkeiten anlässlich des 120-jährigen Jubiläums unserer Marke, die sich über das ganze Jahr erstrecken werden", erläutert Jochen Zeitz, Chairman, President und CEO von Harley-Davidson. "Wir können es kaum erwarten, die ersten H-D Bikes des Jahres 2023 vorzustellen - weitere Neuheiten werden im Laufe des Jahres folgen. 2023 wird für unser Unternehmen ein unvergesslicher Meilenstein sein und wir werden in diesem Jahr das feiern, was Harley-Davidson ausmacht: seine Geschichte, seine Kultur und die Gemeinschaft. Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr uns auf dieser Reise begleitet."



Mit einer der aufwendigsten Lackierungen, die das Unternehmen je angeboten hat, feiert die streng limitierte CVO Road Glide Limited Anniversary 120 Jahre Handwerkskunst nach Art des Hauses Harley-Davidson. Auf einen schwarzen Basislack werden Schichten in Heirloom Red aufgebracht und mit leuchtend roten Pinstripes sowie von Hand aufgetragenen goldfarbenen Ornamenten verziert. Dezent in die lackierten Flächen eingearbeitet, erkennt der Betrachter Kopf und Flügel eines aufsteigenden Adlers. Zu den weiteren Features der Maschine zählen mit goldfarbenen und roten Kontrastnähten versehene Sitzflächen aus Alcantara, goldfarbene Inserts am Motor sowie leuchtend rote Elemente an den Rocker Boxes und Stößelstangen-Covers. Nur 1.500 Exemplare dieser außergewöhnlichen Maschine werden für den weltweiten Verkauf hergestellt und jedes einzelne von ihnen ist mit einer lasergravierten Nummer auf der Tankkonsole versehen.



Für sechs weitere, ebenfalls limitierte Jubiläumsmodelle bietet die Motor Company eine andere 120th Anniversary Lackierung an, die in Farbe und Ausführung von frühen Harley-Davidson Motorrädern inspiriert ist. Den Basislack jedes Modells bildet klassisches, glänzendes Heirloom Red. Es wird von dunklerem, in einem Schattierungseffekt gehaltenen Midnight Crimson ergänzt und mit hellroten Pinstripes verziert. Das Tanklogo präsentiert einen Adler im Art-deco-Stil, die Sitze sind an den Flanken rot gefärbt sowie mit einem gestickten goldfarbenen Harley-Davidson Logo versehen und den Antriebsstrang zieren Inserts in der Farbe Red Fade.



Folgende Maschinen sind mit den Jubiläumsinsignien erhältlich:



1. Ultra Limited Anniversary (limitiert auf 1.300 Einheiten)

2. Tri Glide Ultra Anniversary (limitiert auf 1.100 Einheiten)

3. Street Glide Anniversary (limitiert auf 1.600 Einheiten)

4. Road Glide Anniversary (limitiert auf 1.600 Einheiten)

5. Fat Boy Anniversary (limitiert auf 3.000 Einheiten)

6. Heritage Classic Anniversary (limitiert auf 1.700 Einheiten)

