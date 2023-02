Harley-Davidson House of Flames Augsburg Grand Opening

Für Harley Fans ist House of Flames im Süden Deutschlands eine Institution. Vor den Toren der schwäbischen Metropole Ulm legte Walter "Zabel" Maygatt 1999 den Grundstein für den Erfolg des Unternehmens. 2001 und 2011 wurden die beiden Münchner House of Flames Stores eröffnet, der Rosenheimer Stützpunkt folgte 2018.



Im Januar 2023 öffnete mit der Harley-Davidson Vertretung im Augsburger Stadtteil Haunstetten die fünfte Filiale von House of Flames ihre Tore. Ehrensache, dass das noch gefeiert werden muss - mit einem standesgemäßen Grand Opening am 4. März. Alle Motorradfans sind herzlich zur Party eingeladen.



Natürlich ist für Food, Drinks sowie den passenden Rock-'n'-Roll-Soundtrack gesorgt und selbstredend stehen die neuesten Harley-Davidson Modelle nicht nur im Showroom bereit, man darf sie sogar - wenn das Wetter es zulässt - Probe fahren. Die Gesprächsthemen dürften den Besuchern also nicht ausgehen. Und weil Harley-Davidson Fans ihre hohe Markentreue gern in ihrem Stil und ihrer Kleidung zum Ausdruck bringen, bieten die neuen Verkaufsräume auch einen großen Bekleidungs- und Zubehörbereich, in dem nach Herzenslust gestöbert werden darf.



Ab 10 Uhr geht am 4. März im Unteren Talweg 38 in Augsburg die Post ab. Weitere Informationen findet man unter house-of-flames.com.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1