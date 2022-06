Harley-Davidson Hauptsponsor beim Petrolettes Festival

Die Kult-Motorradmarke Harley-Davidson möchte mehr Frauen für das Motorradfahren begeistern. Erstmals tritt der Hersteller als Hauptsponsor beim Petrolettes Festival 2022 auf. Mit der Event-Partnerschaft möchte Harley-Davidson den Enthusiasmus weiblicher Fans stärken und mehr Frauen fürs Motorradfahren begeistern.



Schon vor dem Festival, das vom 8. bis 10. Juli in Thüringen auf der Rennstrecke Schleizer Dreieck stattfindet, organisieren die Petrolettes ihre jährliche "Rällly": Am 4. und 5. Juni werden weltweit Bikerinnen für Sternfahrten gemeinsam die Maschinen starten, auch in zahlreichen deutschen Städten.



"Mit unserer Brand Plattform 'United We Ride' macht Harley-Davidson deutlich, dass wir eine Marke für alle Menschen sind. Das Petrolettes Festival bringt Bikerinnen weltweit zusammen und lässt sie die Leidenschaft und Begeisterung für das Motorradfahren gemeinsam erleben. Deshalb freuen wir uns besonders, in diesem Jahr ein großer Teil des Events zu sein", erklärt Kolja Rebstock, Vice President EMEA und Managing Director Harley-Davidson Deutschland, Österreich und Schweiz.

