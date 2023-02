Harley-Davidson feiert 120 Jahre Jubiläum

Im Jahr 1903 entstanden im US-amerikanischen Milwaukee in einem Hinterhofholzschuppen die ersten drei Harley-Davidson Motorräder. Doch konnten William Harley und die drei Davidson-Brüder ahnen, dass ihr Unternehmen die Zeit überdauern würde?



Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in den USA eine Vielzahl von Motorradherstellern. Sie kamen und sie gingen, Harley-Davidson blieb. Als einziger Hersteller der Welt hat die Firma 120 Jahre lang ohne Unterbrechung eigenständig Motorräder gefertigt.



Harley-Davidson wuchs binnen 17 Jahren zum größten Motorradhersteller der Welt heran und konnte sich seiner monumentalen Fabrik rühmen, die unweit des Holzschuppens an der heutigen Juneau Avenue in Milwaukee entstanden war. 1936 lief hier der Urahn moderner Harleys vom Stapel: das rund 145 km/h schnelle Modell E/EL mit seinem kopfgesteuerten, Knucklehead genannten V2.



Die historische Fabrik ist inzwischen das Headquarter des US-Unternehmens. Noch heute ist Harley-Davidson in Milwaukee daheim, wo einst alles begann, und noch heute ist die Firma - wenngleich man vom 50er-Zweitakter bis zum großvolumigen Boxer alles Mögliche ausprobiert hat - dem viertaktenden V2 treu ergeben.



Mit dem Milwaukee-Eight und dem Revolution Max fertigt der Motorradhersteller derzeit zwei unterschiedliche Motorenkonzepte: einen luftgekühlten 45 Grad-V2 mit flüssigkeitsgekühltem Auslassbereich und einen flüssigkeitsgekühlten 60 Grad-V2. Von 975 bis 1.923 Kubikzentimeter reichen die Kubaturen, bis zu 112 kW/152 PS leisten die Triebwerke.



Längst haben moderne Features wie elektronische Assistenzsysteme, Bluetooth Handyanbindung und modernstes Infotainment in Maschinen aus Milwaukee Einzug gehalten. Doch was geblieben ist und sich nie ändern wird, ist der besondere Nimbus einer Harley-Davidson: Ihr Look, ihr Sound und das Feeling, das sie vermittelt, sind einzigartig. Sie steht für ein Lebensgefühl, das mit Werten wie Freiheit, Individualität und Nonkonformismus einhergeht.



Gefeiert wird 2023 - etwa auf der europäischen 120th Anniversary Party, die vom 22. bis zum 25. Juni in Budapest steigen wird, und natürlich überall dort, wo sich die Freunde der US-Marke treffen, Party machen und Benzin reden.



