Hankook-Winterreifen als Testsieger

"Hankook-Reifen sind das ganze Jahr über eine sehr gute Wahl für den Endverbraucher", heißt es selbstbewusst bei den Premium-Reifenproduzenten. Dabei stützen sie sich auf die Resultate unabhängiger Reifentests renommierter Fachmagazine. So erzeilte das Ultra-High-Performance-Produkt Winter i*cept evo 3 im diesjährigen Winterreifentest von Auto Bild Sportscars den Testsieg. Und auch Auto Bild Allrad kürte mit dem Kinergy 4S 2 X einen Hankook-Reifen zum Testsieger.



"Mit diesen Testsiegen sowie mit weiteren hervorragenden unabhängigen Testresultaten zeigen wir als Premium-Hersteller erneut, dass wir den Endverbrauchern in den verschiedensten Segmenten jeweils leistungsfähige Produkte bieten, auf die man sich auch bei schwierigen Witterungsbedingungen stets verlassen kann", sagt Sanghoon Lee, Präsident von Hankook Tire Europe.



Als SUV-Allwetterreifen ist der Kinergy 4S 2 X laut Hankook "ein echtes Multitalent und kombiniert spezifische Sommer- und Wintermerkmale eines Reifens ohne temperaturbedingte Leistungseinbrüche miteinander". Dabei bietet er eine hohe Zuverlässigkeit bei Nässe, Trockenheit und auf Schnee. Fazit von Auto Bild Allrad: "Es gibt ihn wirklich, den einen Reifen, mit dem man bei jeder Witterung sicher unterwegs ist. Der Testsieger von Hankook ist ein vorbildlicher Kompromiss", so das Fazit der Redaktion (10/2021).



Das Ultra-High-Performance Profil Winter i*cept evo 3 wurde laut Hankook speziell für Fahrzeuge der oberen Mittelklasse bis hin zu Sportwagen und Luxus-Limousinen entwickelt und ist auf die winterlichen Straßenverhältnisse in Mittel- und Westeuropa zugeschnitten. Das laufrichtungsgebundene Design bietet nicht nur hohen Schnee- und sicheren Nassgriff, sondern hilft unter anderem auch, die Gefahr von Aquaplaning wirksam zu reduzieren. Das bestätigt auch die Auto Bild Sportscars, die "hervorragende Leistungen auf verschneiter und nasser Piste, gute Sicherheitsreserven bei Aquaplaning, dynamisches Handling und kurze Bremswege auf verschneiter und nasser Piste" attestiert (11/2021).



"Kurze Bremswege auf trockener Fahrbahn, sehr gute Leistung in allen Nasstests einschließlich Aquaplaning-Gefahr und der subjektiv besten Runde im Nasshandling" sowie "sehr guter Grip in allen Schneetests." So urteilt die tyre reviews (27.09.2021), wo das Hankook-Profil ebenfalls auf dem Podium landete.

