Hankook-Sommerreifen glänzen im Test

Gute Stimmung im Hause Hankook: Der Reifenhersteller kann in den kürzlich veröffentlichten Sommerreifentests mehrerer europäischer Fachmedien mit seinen Ventus-Profilen überzeugen. Beispielsweise ist der Ventus S1 evo 3 SUV in der getesteten 18-Zoll-Größe "Testsieger" und "Vorbildlich" in der" Auto Bild Allrad".



Die Entscheidung der Redaktion gründet sich auf "Spitzenfahrleistungen im Gelände und auf trockener Piste" (Auto Bild Allrad, 4/2022). Auch abseits der Straße erweist sich die SUV-Variante des UHP-Flaggschiffs (Ultra High Performance) als gute Wahl: "gute Traktion auf losem Schotter und schlammigem Terrain" (4/2022).



Der Ventus S1 evo 3 und der Ventus S1 evo 3 SUV sind unter anderem mit einem hochfesten Wulstkern ausgestattet, der in Kombination mit der verstärkten Seitenwand neben einem sportlich-dynamischen Fahrverhalten auch hohe Fahrstabilität, Geradeauslauf und Lenkpräzision besonders bei hohen Geschwindigkeiten gewährleistet. Insbesondere wurde Wert gelegt auf eine weitere Verbesserung in den Bereichen Nasshaftung und Fahrverhalten / Lenkpräzision.



Der neue Ventus Prime 4 übertreffe seinen Vorgänger Ventus Prime 3 in praktisch allen relevanten Punkten mit nochmals verbesserten Eigenschaften, teilt Hankook mit. Handling und Rollwiderstand der neuen High-Performance-Generation des Premium-Herstellers zeigten sich weiter optimiert. Auch die Laufleistung konnten die Hankook-Ingenieure um gut ein Fünftel gegenüber seinem Vorgänger Ventus Prime 3 erhöhen.

