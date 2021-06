Hankook-Reifen für den Audi e-tron GT

Reifenhersteller Hankook baut seinen Marktanteil im Erstausrüstungsgeschäft für vollelektrische Fahrzeuge aus. Neben dem Audi e-tron beliefert das Unternehmen jetzt auch den Gran Turismo Audi e-tron GT quattro mit seinen eigens entwickelten EV-Reifen Ventus S1 evo 3 ev.



Hankook ist mit dem Ventus S1 evo 3 ev, der speziell für die Bedürfnisse von Elektrofahrzeugen entwickelt worden ist, ab Werk auf dem Audi e-tron GT quattro vertreten. In der Größe 225/55R19 XL 103Y auf der Vorderachse, 275/45R19 XL 108Y auf der Hinterachse soll der Ventus S1 evo 3 ev dazu beitragen, die Leistung elektrisch angetriebener Sportwagen optimal und effizient auf die Straße zu bringen.



"Die Entwicklung eines Reifens für Elektrofahrzeuge ist besonders aufwändig," sagt Sanghoon Lee, Präsident von Hankook Tire Europe. "Daher zahlt es sich jetzt aus, dass wir bereits vor Jahren die Forschung in diesem Bereich massiv ausgebaut haben."



Das Laufflächenprofil des Ventus S1 evo 3 wurde in der ev Version für den Audi e-tron GT quattro so angepasst, dass es insbesondere solche Reifengeräusche um circa drei Dezibel reduziert, die im Fahrzeuginneren dank fehlender Motorengeräusche als störend empfunden werden könnten.



"Unser Reifen muss die sehr hohe Antriebsleistung des Audi e-tron GT quattro auf die Straße bringen und gleichzeitig den niedrigen Rollwiderstand liefern, der für eine hohe Effizienz und Reichweite mitentscheidend ist," erklärt Klaus Krause, Leiter des europäischen Forschungs- und Entwicklungszentrums bei Hankook.

