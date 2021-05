Hankook mit Frauenpower

Frauen haben im Motorsport noch immer einen schweren Stand. Abhilfe könnte die "W Series" schaffen. Dabei handelt es sich um eine Rennserie, in der ausschließlich Frauen am Start sind. Der Clou: Die "W Series" fährt im Rahmenprogramm der Formel 1. Exklusiver Reifenpartner dieser Rennserie ist Hankook.



Die "W Series" wurde 2018 ins Leben gerufen, um jungen Fahrerinnen die Chance zu bieten, im Motorsport Rennpraxis zu sammeln und sich weiter zu entwickeln. In der Debüt-Saison 2019 war Hankook als exklusiver Reifenlieferant ein Partner der ersten Stunde.



"Hankooks Qualität und Beständigkeit bei allen Bedingungen während der ersten Saison der W Series half allen Fahrerinnen, sich auf den Rennsport zu konzentrieren - was zu vielen spannenden Kämpfen auf der Strecke führte", sagt die Britin Jamie Chadwick, erste Gesamtsiegerin der Frauen-Rennserie.



Nachdem die Saison 2020 wegen der Corona-Krise abgesagt wurde, meldete sich die Serie 2021 zurück. Acht Läufe stehen auf dem Tour-Kalender und werden parallel zur Königsklasse ausgetragen. Start ist am 26. Juni im französischen Le Castellet, das Finale bestreiten die 18 Fahrerinnen im Cockpit ihrer bis zu 270 PS starken baugleichen Formel-3-Boliden am 30. Oktober in Mexiko. Dazwischen gastiert die Serie auf Rennstrecken in Spielberg (Österreich), Silverstone (Großbritannien), Budapest (Ungarn), Spa-Francorchamps (Belgien), Zandvoort (Niederlande) und Austin (USA).



"Hankook hat die W Series von Anfang an gefördert, weil wir den jungen Fahrerinnen dabei helfen wollen, im nach wie vor Männer-dominierten Motorsport Fuß zu fassen und sich zu etablieren. Wir freuen uns, die Serie auch in der Saison 2021, jetzt im Rahmen der Formel 1, begleiten zu können. Hankook will den Pilotinnen mit dem Rennreifen Ventus Race dabei helfen, sich auf internationaler Bühne optimal zu präsentieren", sagt Manfred Sandbichler, Hankook Motorsport Direktor Europa.

