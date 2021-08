Hankook: Mit der W Series in Halbzeit zwei

Premium-Reifenhersteller Hankook ist seit der Premiere der W Series im Jahr 2019 exklusiver Reifenpartner der weltweit einmaligen Rennserie, an der nur Frauen teilnehmen dürfen. In der Saison 2021 hat die W Series im Rahmen der Formel 1 vier Stopps absolviert. Am kommenden Wochenende geht die Formelserie auf dem belgischen Traditions-Kurs in Spa-Francorchamps in die zweite Halbzeit.



Jamie Chadwick startet als Titelverteidigerin und Gesamtführende mit nur einem Punkt Vorsprung in die zweite Saisonhälfte der W Series. Schärfste Verfolgerin ist ihre Landsfrau Alice Powell. Beide Britinnen haben die Siege in den bisherigen vier Rennen unter sich ausgemacht.



Nach dem Stopp in Spa-Francorchamps macht die W Series eine Woche später im niederländischen Zandvoort halt, bevor es im Oktober zum Circuit of the Americas nach Austin in Texas geht. Das Finale tragen die Pilotinnen auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexiko aus.



Bis zu 20 Teilnehmerinnen starten bei der W Series in 270 PS starken Formel-Fahrzeugen mit baugleichen Chassis und Motoren. Der Ventus Race von Hankook ist mit seiner Berechenbarkeit und hohen Konstanz ein optimaler Partner für Fahrerinnen, die sich nicht auf das Reifen-Management konzentrieren müssen, sondern wichtige Erfahrungen beim Renngeschehen auf der Strecke sammeln können.

