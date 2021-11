Hankook gibt Gummi im Motorsport

Reifenhersteller Hankook will sich künftig noch etwas stärker im Motorsport engagieren. Jüngstes Beispiel: Partnerschaft der ADAC TCR Germany, bei der junge talentierte Piloten ebenso wie passionierte Vollblutrennfahrer im Rahmen des ADAC GT Masters an den Start gehen.



Damit will Hankook seiner Philosophie treu bleiben, einerseits den Nachwuchs zu fördern und gleichzeitig bezahlbaren und hochkarätigen Motorsport für ambitionierte Piloten zu unterstützen. Hankook war bereits bei der Premiere der ADAC TCR Germany 2016 und den beiden darauffolgenden Jahren exklusiver Reifenlieferant und damit Partner der ersten Stunde. Die Kooperation mit der ADAC TCR Germany wird ab der kommenden Saison fortgesetzt.



Für Hankook ist die Kooperation mit der ADAC TCR Germany neben dem umfangreichen Engagement im Formel-, Tourenwagen- und Langstreckensport ein weiteres Highlight im Motorsportportfolio. An den Start gehen seriennahe Tourenwagen mit Frontantrieb und rund 330 PS starken Zwei-Liter-Turbomotoren. Auf dem Programm stehen Stationen in Deutschland und dem europäischen Ausland, pro Rennwochenende werden im Rahmen des ADAC GT Masters zwei Läufe über eine Distanz von jeweils 30 Minuten ausgetragen. Mit Audi, Cupra, Honda, Hyundai, Opel und Volkswagen sind renommierte Hersteller vertreten.

