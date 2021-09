Hankook gibt dem Porsche Panamera Profil

Premium-Reifenhersteller Hankook stattet künftig auch die neueste Version des Porsche Panamera mit seinem neuen Ultra-Ultra-High-Performance (UUHP)-Profil aus. Zum Einsatz kommen dabei 19 und 20 Zoll Dimensionen des neuen Sportreifen-Profils Hankook Ventus S1 evo Z.



Neben den in diesem Fahrzeug-Segment branchenüblichen Freigabetests wurden die zum Einsatz kommenden Mischbereifungen für den Porsche Panamera zusätzlich ausgiebig auf der legendären Nordschleife des Nürburgrings im Maximaltempo getestet. So wird sichergestellt, dass insbesondere die Reifenkonstruktion robust und den sportlichen Anforderungen jederzeit gewachsen ist.



Der Hankook Ventus S1 evo Z wurde gezielt für das, auch Reifen-seitig besonders anspruchsvolle High-End Fahrzeug-Segment entwickelt und ist mit einem Aramid-Verbundwerkstoff in einer doppellagigen Karkasse ausgestattet. So kann, trotz möglicher Hitzeentwicklung bei starker Beanspruchung, Verformungen vorgebeugt werden, die anderenfalls zu einem unerwünschten Wachstum des Abrollumfangs und damit zu einem weniger präzisen Fahrverhalten bei hohen Geschwindigkeiten führen würden. Aramid-Fasern sind äußerst hitzebeständig und zeichnen sich durch ihre sehr hohe Festigkeit, als auch gute Dämpfungseigenschaften bei relativ zur Größe geringem Gewicht aus. Zusätzliche Stabilität gewinnt das neue Hankook-Profil durch hochfeste Stähle in den Bereichen Gürtel und Wulst, die in Kombination mit der verstärkten Seitenwand neben einem sportlich-dynamischen Fahrverhalten auch Geradeauslauf und Lenkpräzision bei hohen und höchsten Geschwindigkeiten gewährleisten.



Ein weiterer Schwerpunkt bei der Entwicklung des Ventus S1 evo Z wurde auf eine hohe Griffigkeit bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen gelegt. Für die eingesetzte Laufflächen-Mischung wurden dafür Anleihen im Motorsport genommen. Für ein optimales Zusammenspiel von Füllstoffen, Silica und natürlichen Harzen werden in der Mischung unter anderem funktionalisierte Polymere der neuesten Generation eingesetzt. Dies sorgt für gleichmäßig sehr hohen Grip über ein besonders breites Einsatzspektrum hinweg. Die in der Produktion angewandte Mischungstechnologie stammt dabei ebenfalls aus der Hankook Rennreifen-Entwicklung, wo kleinere Lots und geringere Material-Chargen über deutlich längere Zeiträume besonders schonend verarbeitet werden.



Der neue Hankook Ventus S1 evo Z kommt aktuell in der Fahrzeug-Erstausrüstung bei führenden Premium-Herstellern auf besonders sportlichen Automobilen zum Einsatz und wird in 15 Dimensionen von 19 bis 21 Zoll mit Laufflächenbreiten zwischen 225 und 315 mm in Querschnitten der Serien 45 bis 30 verfügbar sein. Im Laufe des kommenden Jahres werden zusätzliche Größen das Line-Up speziell im High-End-Bereich weiter ergänzen.

