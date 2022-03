Hankook für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Der Reifenhersteller Hankook ist von dem US-amerikanischen Finanzdienstleister S&P mit dem "S&P Global Gold Class" für Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden. Hankook zählt damit zu jenen Unternehmen im Nachhaltigkeits-Jahrbuch, das auf dem S&P Dow Jones World Sustainability Index basiert.



Für die diesjährige Auflage wurden 7.554 Unternehmen aus 61 Branchen bewertet. Für herausragende Leistungen erhielten 75 Unternehmen Gold-, 89 Silber- und 106 Bronze-Awards. Die Gold Class vergibt S&P Global demnach an die jeweils besten ein Prozent der bewerteten Unternehmen. Für Hankook war es 2021 bereits der sechste Eintrag in Folge im Dow Jones World Sustainability Index.



Im Fokus von Hankook steht beispielsweise die nachhaltige Wertschöpfungskette. Im Jahr 2018 veröffentlichte Hankook seine E-Circle-Erklärung, die eine Strategie zu nachhaltigen Materialtechnologien umfasst. Die gleichzeitig eingeführte, nachhaltige Naturkautschukpolitik des Unternehmens wurde im Jahr 2021 im Einklang mit dem Leitfaden der Global Platform for Sustainable Natural Rubber (GPSNR) aktualisiert.



"Wir sind stolz auf diese renommierte Bewertung für nachhaltiges Handeln", sagt Sooil Lee, Präsident und CEO von Hankook. Die Auszeichnung sei ein Beleg für das Engagement zugunsten einer nachhaltigeren Zukunft. Um das Wachstum als global agierendes Reifenunternehmen weiter voranzutreiben, plane man, die sozialen, ökologischen und finanziellen Aktivitäten global zu stärken.

