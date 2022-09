Hankook fährt mit neuem Winterreifen vor

Der nächste Winter kommt bestimmt. Dann sind wieder kurze Bremswege auf verschneiter Fahrbahn sowie gute Handling-Eigenschaften auf vereister und nasser Strecke gefragt. Der neue Hankook Winter i cept RS3 soll noch mehr Sicherheit für alle gängigen Kompaktmodelle und kompakte SUV bieten. Durch den Einsatz von neuen Mikrokanten konnten die Entwickler den Schulterbereich des Winter i cept RS3 gegenüber dem Vorgänger i cept RS2 vergrößern und damit sowohl Traktion als auch Seitenführung bei Kurvenfahrten auf Schnee verbessern. Das neue umgekehrte V-Profil und die neuen 3D-Lamellen sorgen zudem für stabileres Bremsverhalten und kürzere Bremswege auf verschneiter Straße.



Für mehr Sicherheit auf vereisten Strecken verbesserten die Hankook Entwickler darüber hinaus die Profilsteifigkeit. Interne Tests zeigen, dass die Profilblöcke im Vergleich zum Winter i cept RS2 horizontal um ein Prozent und vertikal sogar um drei Prozent steifer wurden. Autofahrer profitieren so von deutlich mehr Grip. Neben den breiten V-förmigen Profilrillen sind die einzelnen Blöcke auf der Oberfläche ebenfalls von kleinen Rillen durchzogen. Wasser lässt sich dadurch schnell ableiten und das Risiko von Aquaplaning verringert sich spürbar. Auch das neu eingesetzte, überlagernde W-Profilmuster unterstützt diesen Effekt und ermöglicht so eine bessere Lenkkontrolle bei Regen, so der Hersteller.



Ein neuer Materialmix auf Basis von Naturharzen schafft es, den Abrieb zu reduzieren und gleichzeitig die Bremswirkung zu erhöhen. Der Winter i cept RS3 ermöglicht daher bis zu sieben Prozent kürzere Bremswege auf nasser Fahrbahn und bietet trotzdem eine um bis zu zehn Prozent höhere Laufleistung als sein Vorgänger. Der neue Materialmix sorgt zudem für eine verbesserte Verbindung zwischen Reifen und Straße, was den Schlupf reduziert und ebenfalls die Laufleistung erhöht.

