Hankook bringt Ventus Prime 4 an den Start

Anspruchsvolle Vielfahrer setzen auf zahlreiche Kriterien, wenn es um die Reifen geht. Ein sicheres Handling zum Beispiel, einen geringen Verschleiß, hohen Komfort, ein niedriges Abrollgeräusch und einen reduzierten Rollwiderstand. Hankooks neuer Ventus Prime 4 steht für einen weiter optimierten Mix aus Leistung, Sicherheit, Komfort und Umwelteigenschaften. Das neue Sommerreifen-Profil umfasst zusammen mit der SUV-Variante ab Marktstart 67 Größen von 16 bis 20 Zoll, in Laufflächenbreiten von 195 bis 255 mm mit Querschnitten von 40 bis 65 und den Geschwindigkeitsindizes H bis Y.



Das neue Profil folgt auf den Ventus Prime 3, dem bisher meistverkauften Hankook-Reifen in Europa (über 20 Millionen Stück seit 2015), der seiner Zeit neue Maßstäbe im Nassbremsen, Rollwiderstand und Trockenhandling setzte.

Im prestigeträchtigen Erstausrüstungsgeschäft konnte der Reifen darüber hinaus zahlreiche Fahrzeughersteller von seiner Leistungsfähigkeit überzeugen. So wurden und werden unter anderem diverse Modelle von Audi, Ford, Hyundai, Mini, Opel, Seat, Skoda und VW mit den Ventus Prime 3 ausgestattet.



"Unseren Ingenieuren ist es gelungen, die hervorragenden Eigenschaften des Ventus Prime 3 nochmals weiter zu verbessern," sagt Sanghoon Lee, Präsident von Hankook Tire Europe. "So können wir unseren Kunden jetzt eine neue Produkt-Generation mit noch mehr Sicherheit und Komfort anbieten. Wir sind daher sehr zuversichtlich, dass unser Unternehmen mit dem Ventus Prime 4 einen erfolgreichen Nachfolger für den meistverkauften Hankook-Reifen in Europa entwickelt hat."

