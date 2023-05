Hankook bei der Formel-E in Monaco

Für den Formel-E-Reifen Hankook iON Race und die ABB FIA Formula E World Championship geht es zum nächsten Highlight der Season 9. Das Fürstentum Monaco ist am 6. Mai Gastgeber des neunten Formel-E-Rennens in diesem Jahr.



Monaco ist nach dem Vatikan das zweitkleinste Land der Erde, gehört aber zu den am dichtesten besiedelten Ländern weltweit. Die 3,337 Kilometer lange Strecke schlängelt sich mit insgesamt 19 Kurven durch die teilweise engen Gassen des Stadtstaats an der französischen Mittelmeerküste. Der Aufbau der Rennstrecke in Monte Carlo nimmt rund sieben Wochen in Anspruch.



Der Deutsche Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E Team) reist als Gesamtführender zum Monaco E-Prix. Gerade einmal vier Zähler dahinter lauert Nick Cassidy (Envision Racing) als Zweiter. Der Neuseeländer gewann das Sonntagsrennen in Berlin und verkürzte dadurch seinen Rückstand deutlich. Der Franzose Jean Eric Vergne (DS Penske) folgt mit 81 Punkten als Dritter.



Acht Rennen in sechs Weltmetropolen mit verschiedenen Streckenoberflächen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, sind absolviert.



Hankooks Motorsport Direktor Manfred Sandbichler zieht Bilanz: "Der neue Reifen der Formel E, der Hankook iON Race, hat diese Aufgaben bisher souverän gemeistert. Unser Fazit zur Saisonhalbzeit: Der Hankook iON Race erfüllt zu 100 Prozent die Vorgaben der Formel E! Bisher gab es nicht einen Reifenschaden. Und das, bei so unterschiedlichen Streckenoberflächen und äußeren Bedingungen. Egal ob Asphalt, Beton, grob- oder feinporig, egal ob große Hitze wie beispielsweise in Kapstadt oder kühle Temperaturen und Regen wie beim Rennen in Berlin - unser Reifen hat alle Aufgaben gemeistert und den Piloten zuverlässig den nötigen Grip geliefert. Hankook ist in der Formel E angekommen und das macht uns stolz!"

