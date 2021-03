  Hankook baut Motorsport-Engagement aus

Hankook-Reifen sind im Motorsport heiß begehrt. Deshalb baut der Hersteller sein Engagement jetzt weiter aus. Hankook ist neuer und exklusiver Reifenlieferant bei verschiedenen europäischen TCR-Serien, die er ab dieser Saison mit dem High End Rennreifen Ventus Race ausrüstet werden. Das Unternehmen ist dank langjähriger Erfahrung im Langstrecken- und Tourenwagenbereich für die neue Herausforderung bestens gerüstet.



"Die TCR-Klasse steht für Tourenwagen Motorsport auf höchstem Niveau, bietet eine hohe Markenvielfalt und ist rund um den Globus etabliert. Hankooks Engagement in den TCR Serien auszuweiten ist deshalb genau die richtige Entscheidung. Unser Rennreifen Ventus Race hat sich in dieser Klasse bereits seit Jahren bewährt und wir freuen uns auf packenden Motorsport auf renommierten, internationalen Rennstrecken", sagt Manfred Sandbichler, Hankooks Motorsport Direktor Europa.



Die TCR Europe geht 2021 in ihre sechste Saison und wird in sieben verschiedenen europäischen Ländern auf Hankook-Rennreifen an den Start gehen. Zum Startfeld gehören Boldien der Marken Alfa Romeo, Audi, Cupra, Honda, Hyundai und Peugeot. Gefahren wird unter anderem auf so prestigeträchtigen Rennstrecken wie dem Circuit Paul Ricard in Frankreich, dem Nürburgring in der Eifel oder im belgischen Spa-Francorchamps.



Im Rahmen der TCR Europe wird bei ausgewählten Rennen auch die TCR Benelux Trophy ausgetragen. Die Punktevergabe erfolgt in einer separaten Wertung. Paulo Ferreira, Promoter TCR Europe: "Wir sind sehr erfreut darüber, dass ein so renommierter und erfahrener Premium-Reifenhersteller wie Hankook die TCR Europe unterstützt. Die Rennreifen von Hankook haben in der Vergangenheit bei verschiedenen TCR-Serien mit exzellenten Leistungen überzeugt, sowohl was Performance als auch Konstanz angeht."



Als neuer exklusiver Reifenlieferant begleitet Hankook jetzt die TCR Eastern Europe in ihre dritte Saison. Sechs Stationen in sechs verschiedenen Nationen Europas stehen auf dem Programm. Josef Krenek, Veranstalter TCR Eastern Europe: "Reifen sind im Rennsport eine entscheidende Komponente und es ist daher für uns sehr wichtig, einen starken und erfolgreichen Partner wie Hankook gewonnen zu haben."



Als Reifenlieferant der ersten Stunde unterstützt Hankook schließlich die TCR Spain, die 2021 ihr Debüt auf der internationalen Motorsport-Bühne gibt. Die Rennen des neuen Formats werden ausschließlich auf spanischen Kursen ausgetragen.