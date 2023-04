Halter muss zahlen

Hamburg. Weigert sich ein Halter, den Fahrer eines E-Scooters nach einem Parkverstoß zu nennen, muss er womöglich die Kosten für das Verfahren – den sogenannten Halterkostenbescheid – zahlen. Das zeigt ein Urteil des Amtsgerichts Hamburg-Altona. Im Fall ging es um einen E-Tretroller, den ein unbekannter Fahrer nach dem Mieten einfach auf dem Bürgersteig abstellte – und zwar so, dass Fußgänger gefährdet werden konnten. Daher entfernte die Polizei den Roller und fragte bei der Verleihfirma mit Anhörungsbogen an, wer das Gefährt gemietet hat. Die Firma machte keine Angaben.

Das Bußgeldverfahren wurde in der Folge eingestellt. Aber die Verfahrenskosten legte die Behörde der Verleihfirma auf. Diese wollte nicht zahlen und ging vor Gericht. Ein Argument: Für E-Scooter gäbe es keine Parkregeln – so hätte es auch keinen Verstoß gegeben. Dazu stellte das Gericht klar: Beim Abstellen eines E-Tretrollers gelten dieselben Regeln wie bei Fahrrädern. Wenn eine Gefährdung anderer vorliegt, stellt das einen Verstoß dar. Mit Blick auf den Halterkostenbescheid gab das Gericht der Behörde recht. Diese Kosten belaufen sich laut ADAC in der Regel auf rund 25 Euro. tmn