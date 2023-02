Gute Noten für Continental-Sommerreifen

Der Sommer kommt bestimmt. Und mit ihm der passende Reifen. Von Ostern bis Oktober sind Sommerreifen zu empfehlen. Im Test mehrerer europäischer Automobilclubs schnitt Continental gut ab. Die höchste diesmal vergebene Auszeichnung "gut" ging an den PremiumContact 6 und den neuen UltraContact des deutschen Herstellers.



Der deutsche ADAC, der ÖAMTC (Österreich) und der Schweizer TCS lobten seine sicheren Fahreigenschaften auf trockener und nasser Fahrbahn. Auf trockener Piste zeigte sich der PremiumContact 6 "im Grenzbereich sicher und beanspruchte den kürzesten Bremsweg im Test", auch bei Nässe sicherte er sich die Bestnote.



Neu bei der Bewertung der Automobilclubs ist die Umweltprüfung, in die das Ergebnis der Laufleistung, des Abriebs, des Rollwiderstandes, des Abrollgeräuschs und der Nachhaltigkeit einfloss. Hier zeigte der PremiumContact 6 von Continental im Verschleißtest eine gute prognostizierte Laufleistung, auch sein Abrieb falle gering aus, so die Tester. Beim UltraContact lobten die Fachleute die "gute Gesamtwertung auf trockener Fahrbahn" und beim der Umweltbilanz eines der besten Resultate im Test.



Die Automobilclubs prüften 50 Reifenmodelle internationaler Hersteller der Größe 205/55 R 16. Dabei kamen weitere Produkte von Continental auf gute Noten. Der Uniroyal RainSport 5, der Semperit Speed-Life 3, der Barum Bravuris 5 HM, der Viking Protech Newgen sowie der General Tire Altimax One S kamen auf die zweitbeste vergebene Note "befriedigend".



Wie groß die Unterschiede zwischen dem besten Reifen im Fahrsicherheitstest, dem PremiumContact 6, und einem chinesischen, ausschließlich auf Kilometerleistung ausgelegten Billigstreifen noch sind, zeigte sich beim Nassbremsen: Damit bereift, stand der Testwagen, ein VW Golf 8, aus 80 km/h erst nach knapp 60 Metern Bremsweg, während das Continental-bereifte Auto nach nur 34,4 Meter zum Halten kam. "Brandgefährlich" nennen das die Tester, da der Golf mit den Chinareifen mit 52 km/h ins Heck des dank Premium Contact 6 schon stehenden Wagens gekracht wäre.



Der von den Automobilklubs positiv bewertet PremiumContact 6 ist inzwischen durch einen Nachfolger ersetzt worden. Laut Hersteller bietet der neue PremiumContact 7 im Vergleich eine höhere Laufleistung, noch kürzere Bremswege, niedrigeren Rollwiderstand sowie noch präziseres Handling.

