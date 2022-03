Günstige Finanzierung für Opel Rocks-e

Vom Teenager zum Best Ager: Aufgepasst - ab sofort können alle, die einen neuen Rocks-e fahren wollen, ihr erstes Opel-SUM (für "Sustainable Urban Mobility") bereits ab unter 50 Euro monatlich finanzieren. Die Rate liegt damit auf dem Niveau eines Monatstickets für den öffentlichen Personennahverkehr, so der Hersteller. Individuelle Mobilität kann für alle erreichbar sein - und das Warten auf Bus oder Bahn gehört der Vergangenheit an.



"Mit einem Rocks-e-Startpreis von nur 7.990 Euro hat Opel ein echtes Statement für den günstigen Elektro-Einstieg gesetzt. Das toppen wir jetzt noch mit einer monatlichen Finanzierungsrate, die bereits unter 50 Euro beginnt. Genauso individuell wie die unterschiedlichen Ausstattungslinien unseres innovativen Elektro-Zweisitzers können die Kunden auch Laufleistung und Vertragslaufzeit wählen - perfekt zugeschnitten auf die unterschiedlichsten Mobilitätsbedürfnisse", sagt Opel Deutschland-Chef Andreas Marx.



Der Elektromotor des Rocks-e verfügt über eine Nenndauerleistung von 6 kW/8 PS (9 kW/12 PS Maximalleistung beispielsweise zum Beschleunigen). Die 5,5 kWh-Batterie kann in rund vier Stunden zu 100 Prozent über eine gewöhnliche Haushaltssteckdose wieder aufgeladen werden.



Je nach Fahrprofil und persönlichen Mobilitätsbedürfnissen können sich künftige Rocks-e-Fahrer zwischen 5.000, 10.000 oder 15.000 Kilometer Laufleistung pro Jahr entscheiden. Dazu sind Vertragslaufzeiten von 24 über 36 oder 48 Monate möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1