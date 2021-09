GTÜ-Licht- und Reifentest: Sicher ist sicher

Beim Gratis-Licht- und Reifencheck der GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung tun Autofahrer viel für sicheres Fahren im Herbst und Winter. Sind alle geprüften Punkte in Ordnung, bestätigen das die Experten mit einer Plakette für die Windschutzscheibe. "Das gibt ein gutes Gefühl schon an diesen ersten Herbsttagen", sind die Experten überzeugt. Denn der gute Zustand von Licht und Bereifung senke ganz klar das Unfallrisiko im Straßenverkehr.



Die GTÜ-Fachleute nehmen unter anderem sämtliche Leuchten im Außenbereich unter die Lupe, von Abblend- und Fernlicht bis hin zu Bremsleuchten, Warnblinkanlage, Kennzeichenbeleuchtung und Begrenzungsleuchten.



Bei den Fahrscheinwerfern kommt es dabei auch auf die korrekte Einstellung an. Bei anderen Leuchten wird neben der Funktion auch nach Beschädigungen, sicherer Befestigung und Dichtigkeit geschaut. Sehr wichtig ist auch die Überprüfung auf korrekte Leuchtmittel. Denn die werden bei einem Tausch schnell einmal falsch montiert oder sogar verwechselt, heißt es bei der GTÜ.



Ebenso genau wird beim Check auch auf die Reifen geschaut: Sind die Profile ausreichend, ist der Verschleiß unauffällig? Sind die Pneus unbeschädigt, oder stecken etwa sogar Fremdkörper darin? Auch den Reifendruck, den Zustand von Ventilen und Felgen sowie weitere Punkte untersuchen die GTÜ-Prüfer.



Gibt es für das Fahrzeug zwei Reifensätze für die verschiedenen Jahreszeiten, liegt der optimale Zeitpunkt für den Licht- und Reifencheck natürlich nach der Montage der Winterreifen. Bei Ganzjahresreifen kann der Check jederzeit ausgeführt werden.



Für den richtigen Montagezeitpunkt von Winterreifen gilt die Faustregel "von O bis O" - von Oktober bis Ostern. Denn ihre Vorteile spielen sie nicht erst bei Schnee und Eis aus. Schon bei Temperaturen im einstelligen Celsius-Bereich und bei nasser Fahrbahn verbessern sie das Fahrverhalten merklich. Denn die Gummimischung härtet bei Kälte nicht aus - im Gegensatz zu Sommerreifen.



Auch die stärkere Profilierung trägt zum besseren Grip bei. Vor der Montage sollten die Winterreifen gründlich angeschaut werden. Haben sie noch genügend Profil? Vier Millimeter sollten es mindestens sein.

