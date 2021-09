GT 63 S E Performance: Hybrid-Sportler mit Formel 1-Technik

Ein Sportler von Mercedes-AMG mit Strom-Steckdose? Lange nicht wirklich vorstellbar, doch schon bald Realität in Form des GT 63 S E Performance. Das Sportgerät mit einem WLTP-Verbrauch von 8,6 Litern je 100 Kilometer wird zur sportlichen Speerspitze der Baureihe.



Das ist an den Leistungsdaten unschwer zu erkennen. Die Schwaben geben 620 kW/843 PS und ein maximales Drehmoment von mehr als 1.400 Nm an. Ihr Versprechen: "Das sofortige Ansprechen des Elektroantriebs an der Hinterachse, der schnelle Drehmomentaufbau und die verbesserte Gewichtsverteilung ermöglichen ein neues, hochdynamisches Fahrerlebnis." Das glauben wir sofort!



Wie in der Formel 1 ist die Batterie ganz auf schnelle Leistungsabgabe und -aufnahme ausgelegt. Mit der rein elektrischen Reichweite von gerade mal zwölf Kilometern ist zwar kein Rekord in Sicht, aber darum ging es bei der Entwicklung auch gar nicht. Mercedes-AMG spricht von einem "praxisgerechten Aktionsradius, beispielsweise in der Stadt oder in Wohngebieten". Nicht übermäßig fix ist auch das 3,7 kW leistende On-Board-Ladegerät für den 89 Kilo schweren Akku mit einer Kapazität von 6,1 kWh. Als Verbrenner ist der 4,0-Liter-V8-Biturbomotor im Einsatz.



Das rundum und auch innendrin modifizierte und mit der aktuellen Konnektivitäts- und Sicherheitstechnik ausgestattete Spaßgerät mit Doppelantrieb sprintet in 2,9 Sekunden von null auf 100 km/h und ist maximal 316 Sachen schnell.



Angaben zu Preisen und Marktstart des neuen Super-Hybriden macht der Hersteller noch nicht. Zur Orientierung: Das entsprechende Modell ohne Stromunterstützung kostet knapp 170.000 Euro.

